Sabrina Sato se emociona ao perder desfile das Campeãs da Gaviões em São Paulo

Sabrina Sato viveu uma noite de sentimentos misturados nesse sábado (21). Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a apresentadora não conseguiu chegar a tempo para desfilar no Desfile das Campeãs paulistano.

Ela saiu diretamente da Sapucaí, onde também cumpriu seu posto à frente da bateria da escola carioca, confiante de que conseguiria marcar presença nas duas apresentações. No entanto, um atraso no início do desfile no Rio comprometeu o planejamento.

Ao desembarcar no Sambódromo do Anhembi, já nos momentos finais da passagem da Gaviões, Sabrina se emocionou e chorou. Em entrevista à revista Quem, explicou que acreditava ser possível conciliar os compromissos nas duas cidades.

"Eu falei: 'eu vou desfilar na Vila, que era a terceira, e vinha pra cá desfilar na Gaviões, que era a última, encerrar o Carnaval'".

O imprevisto, porém, mudou o rumo da noite. "O importante é que no desfile oficial a gente fez tudo lindo, foi perfeito. A gente sentiu o gostinho de ser campeã pela torcida, por todo mundo. Hoje era comemoração, hoje é ano de comemoração", ponderou Sabrina.

Mesmo sem conseguir entrar na avenida em São Paulo, a apresentadora fez questão de celebrar a conquista e o momento especial ao lado da escola. “Eles comemoraram por mim, os gaviões comemoraram. E vendo um gavião feliz, eu já estou feliz”.