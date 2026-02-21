Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Altas Horas recebe Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos e Péricles neste sábado (21)

O programa começará após o Desfile das Campeãs do Carnaval.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Péricles e sua banda se apresentam no Altas Horas.
Legenda: Péricles e Ferrugem comandarão a parte musical do programa.
Foto: Globo/Evelyn Kosta.

O "Altas Horas" deste sábado (21), na TV Globo, recebe nomes marcantes do cinema, da televisão, do esporte e da música nacional para anúncios de novos projetos. Entre os convidados especiais, estão Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta, Péricles e Ferrugem.

Ronaldinho conversará com o apresentador, Serginho Groisman, sobre sua participação nos eventos da Globo durante a Copa do Mundo, incluindo o projeto "Rolê Aleatório". Também relembrará suas passagens por clubes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo e Atlético Mineiro.

Já Lázaro Ramos falará sobre seu novo desafio como protagonista e vilão de "A Nobreza do Amor", próxima novela das 6, que estreia em março. A trama é ambientada em um reino africano fictício e em uma cidade imaginária do Nordeste brasileiro.

Wladimir Brichta, por sua vez, revelará ao público como foi construída a sua amizade com Lázaro Ramos e Wagner Moura — este, participará por vídeo, tanto para celebrar a amizade com os dois atores como para comentar a indicação do filme "O Agente Secreto" a quatro categorias do Oscar 2026.

Lázaro e Wladimir também aproveitarão para comentar sobre o filme "Os Velhos Bandidos", que estreia nos cinemas em março e reúne um elenco de destaque, incluindo Ary Fontoura, Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Nathalia Timberg, Reginaldo Faria, Vera Fischer e Bruna Marquezine.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator

teaser image
Zoeira

Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

Péricles e Ferrugem

Péricles e Ferrugem comandarão a parte musical do programa, com performances de "Baianidade Nagô", "Melhor Eu Ir", "Até Que Durou", "40 Graus de Amor", "Apaguei para Todos" e "Arrependidaço".

Que horas começa o Altas Horas neste sábado (21)?

O "Altas Horas" começa às 23h15, logo após o Desfile das Campeãs do Carnaval, e tem apresentação de Serginho Groisman.

Assuntos Relacionados
Péricles e sua banda se apresentam no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas recebe Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos e Péricles neste sábado (21)

O programa começará após o Desfile das Campeãs do Carnaval.

Redação
Há 46 minutos
Foto do set do longa cearense Feito Pipa.
Zoeira

Filmes cearenses vencem prêmios no Festival de Cinema de Berlim

Dois filmes rodados no Ceará foram premiados na Berlinale.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Na imagem, uma mulher jovem, de pele parda e longos cabelos pretos e lisos, posa sorrindo contra um fundo amarelo vibrante. Ela usa um vestido preto justo de mangas compridas, com um detalhe de amarração por cordões no decote. Ela está com a mão esquerda na cintura, usa batom vermelho e brincos de argola grandes e prateados. A iluminação é frontal e uniforme.
Zoeira

Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (21)

O Anjo poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Foto da atriz quando era criança.
Zoeira

Veja como ficou Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim e a Laleska de 'Sonho Meu'

Longe da TV há mais de 15 anos, intérprete de Laleska construiu trajetória na educação.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Bad Bunny apareceu no show vestido com as cores do Brasil.
Zoeira

Bad Bunny se declara ao Brasil em estreia da turnê em São Paulo: 'muito obrigado'

Cantor emocionou o público no Allianz Parque, exaltou a cultura brasileira e fez surpresas especiais na primeira noite no Laís.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Anitta posa com a mão no ombro de ex-namorado, em barco, com mar ao fundo.
Zoeira

Anitta confirma fim do namoro com Ian Bortolanza

Cantora diz que rotina intensa de trabalho pesou na relação e não descarta reconciliação após o Carnaval.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Marcos Mion é um homem branco, de meia idade, com cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa suéter amarelo, calça jeans e tênis branco e está sentado, segurando microfone.
Zoeira

Caldeirão com Mion reúne ex-BBBs e elenco de novelas verticais da Globo neste sábado (21)

O programa é apresentado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Bianca Dias era influenciadora digital e tinha 27 anos.
Zoeira

Bianca Dias: quem era a influenciadora de 27 anos cuja morte repercutiu fora do Brasil

Criadora de conteúdo de moda e lifestyle morreu após mal súbito em Guarujá, litoral de São Paulo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea
Zoeira

Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea

Famílias decidiram pela cremação e plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Cantor masculino Leo Santana em show ao vivo usando roupa vermelha, óculos escuros, brincos e colar, cantando com entusiasmo em palco iluminado.
Zoeira

BBB 26: Milena leva cortada de Leo Santana após pergunta sobre filho do cantor

Momento aconteceu durante a festa desta sexta-feira (20).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Cena do Duelo de Risco que teve Juliano Floss e Sol Vega.
Zoeira

O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

A disputa terminará com um imune e outro emparedado.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Homem sorridente com cabelo escuro e roupa branca, fundo de madeira, transmitindo felicidade e bem-estar.
Zoeira

Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia

Humorista acordou indisposto e foi levado ao hospital.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho conversam em um set de filmagem, com o ator sentado à frente de uma escrivaninha antiga enquanto o diretor, de fones de ouvido, o orienta. O cenário de escritório retrô é emoldurado por uma câmera de cinema em primeiro plano, compondo uma cena de bastidores detalhada e focada no processo criativo.
Zoeira

Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar?

A pouco mais de três semanas da cerimônia, entenda as chances de vitória para o representante brasileiro no Oscar.

João Gabriel Tréz
21 de Fevereiro de 2026
Tadeu segura o big fone dourado do BBB 26.
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

Os confinados serão surpreendidos durante o programa ao vivo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Alberto Cowboy e Ana Paula trocaram farpas durante ação na festa.
Zoeira

Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Discussões entre Alberto e Ana Paula marcaram a noite.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Fachada da Estação BBB, onde ocorrem as provas.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/02)?

O vencedor poderá imunizar até duas pessoas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho.
Zoeira

BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho

Dinâmica foi anunciada por Tadeu na quinta-feira (19).

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Cinthia Queiroz e a filha, Mariana, estão aproveitando juntas momentos inesquecíveis em Paris.
Zoeira

Jovem cearense descobre dentro do avião que estava indo para Paris e reação viraliza nas redes

Mariana Lima acreditava que viajaria para São Paulo.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane deixou entrevista gravada sob condição que ela só poderia ser divulgada após a morte dele.
Zoeira

Eric Dane gravou entrevista final para ser exibida após sua morte e deixou mensagem às filhas

Ator falou sobre a luta contra a ELA e pediu que Billie e Georgia “vivam o agora”.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
O ator Eric Dane ao lado de Rebecca e das duas filhas do casal.
Zoeira

Rebecca Gayheart pediu arquivamento do divórcio de Eric Dane após diagnóstico

Sete anos depois da separação, atriz e astro de “Grey’s Anatomy” reataram laços e mantiveram união até a morte do ator.

Redação
20 de Fevereiro de 2026