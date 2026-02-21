Altas Horas recebe Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos e Péricles neste sábado (21)

O "Altas Horas" deste sábado (21), na TV Globo, recebe nomes marcantes do cinema, da televisão, do esporte e da música nacional para anúncios de novos projetos. Entre os convidados especiais, estão Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta, Péricles e Ferrugem.

Ronaldinho conversará com o apresentador, Serginho Groisman, sobre sua participação nos eventos da Globo durante a Copa do Mundo, incluindo o projeto "Rolê Aleatório". Também relembrará suas passagens por clubes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo e Atlético Mineiro.

Já Lázaro Ramos falará sobre seu novo desafio como protagonista e vilão de "A Nobreza do Amor", próxima novela das 6, que estreia em março. A trama é ambientada em um reino africano fictício e em uma cidade imaginária do Nordeste brasileiro.

Wladimir Brichta, por sua vez, revelará ao público como foi construída a sua amizade com Lázaro Ramos e Wagner Moura — este, participará por vídeo, tanto para celebrar a amizade com os dois atores como para comentar a indicação do filme "O Agente Secreto" a quatro categorias do Oscar 2026.

Lázaro e Wladimir também aproveitarão para comentar sobre o filme "Os Velhos Bandidos", que estreia nos cinemas em março e reúne um elenco de destaque, incluindo Ary Fontoura, Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Nathalia Timberg, Reginaldo Faria, Vera Fischer e Bruna Marquezine.

Péricles e Ferrugem

Péricles e Ferrugem comandarão a parte musical do programa, com performances de "Baianidade Nagô", "Melhor Eu Ir", "Até Que Durou", "40 Graus de Amor", "Apaguei para Todos" e "Arrependidaço".

Que horas começa o Altas Horas neste sábado (21)?

O "Altas Horas" começa às 23h15, logo após o Desfile das Campeãs do Carnaval, e tem apresentação de Serginho Groisman.