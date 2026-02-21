Bad Bunny se declara ao Brasil em estreia da turnê em São Paulo: 'muito obrigado'

Bad Bunny subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20), para dar início à etapa brasileira da turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Em sua primeira apresentação no País, o astro porto-riquenho fez questão de demonstrar carinho pelos fãs e transformou a noite em uma grande celebração entre Brasil e Porto Rico.

Logo nos primeiros momentos do show, o cantor se mostrou emocionado e afirmou que se apresentar no Brasil era um desejo antigo. Antes de cantar “BAILE INoLVIDABLE”, ele compartilhou com o público o significado daquela estreia.

"Muito obrigado Brasil, tenho que dizer algo esta noite que tenho pensado: Este show se trata da união do Brasil com Porto Rico, de desfrutar das coisas sensíveis da vida, dançar, sorrir e chorar. Quero dizer que vocês são as únicas pessoas capazes de fazer com que essa noite seja uma das que nunca esqueceremos", disse, visivelmente tocado.

Ao longo da apresentação, Bad Bunny incluiu referências à música brasileira no repertório, tocando trechos de clássicos como “Mas Que Nada” e “Garota de Ipanema”.

Ele também vestiu uma camisa da Seleção Brasileira com seu nome, gesto que levou os fãs ao delírio. Em determinados momentos, as cores verde e amarela foram projetadas em direção à plateia, reforçando a homenagem ao país.

"Há muito tempo que queria vir aqui, muito obrigado por me esperar", declarou o artista em diferentes momentos do espetáculo.

A noite contou ainda com a presença de diversos famosos brasileiros, entre eles Sasha Meneghel, Liniker, Marjorie Estiano, Fernanda Paes Leme, Dani Calabresa, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, que acompanharam de perto a estreia do cantor no Brasil.

Um dos pontos altos foi a apresentação da música “Vete”, incluída como faixa especial da noite, tradição do artista em suas turnês. Em outro momento de agradecimento, ele voltou a se dirigir ao público: "Obrigada por essa energia, estou muito contente de estar aqui pela primeira vez, significa muito para mim. Obrigada por aceitar minha música, minha cultura. Seguimos!".

Casita

A famosa “Casita”, réplica de uma casa porto-riquenha que faz parte do espetáculo, também marcou presença em São Paulo. A estrutura recebeu convidados especiais, como Lauren Jauregui, ex-integrante do Fifth Harmony. Além disso, uma fã brasileira foi surpreendida ao ser escolhida para entrar no espaço exclusivo.

Baárbara Martinez contou ao Gshow que a seleção aconteceu de forma inesperada. "Eu percebi que tinha um cara escolhendo pessoas, fiquei sondando e ele me puxou. Ele perguntou se eu queria entrar, lacrou meu celular e, quando eu entrei na Casita, não conseguia falar com mais ninguém!"

Encantada com a experiência, ela descreveu o ambiente: "É uma casa mesmo, com móveis, e é muito louco! Tem uma sala, com um bar que você podia beber, e também algumas regras: por exemplo, você não pode encostar nele! Mas foi tudo muito bom! Virou uma festa!”.

Com casa cheia, declarações apaixonadas e homenagens à cultura brasileira, Bad Bunny deu início à turnê no país em clima de festa. Neste sábado (21), o artista faz o segundo show em solo paulista.