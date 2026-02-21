Veja como ficou Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim e a Laleska de 'Sonho Meu'

Carolina Pavanelli, eternizada como a pequena Laleska na novela “Sonho Meu”, da Globo, comemorou 39 anos na quinta-feira (19). A ex-atriz mirim marcou a data compartilhando uma reflexão sobre a fase atual da vida e o processo de amadurecimento.

“Hoje eu completo 39 verões. E que delícia poder dizer isso com a serenidade de quem aprendeu a gostar da própria companhia”, escreveu.

Distante das telinhas desde 2009, quando participou da série “A Lei e o Crime”, da Record, Carolina seguiu um novo caminho profissional.

Foto: Divulgação/TV Globo e Reprodução/Instagram.

Ela se dedicou à área educacional, atuando como professora de redação e diretora pedagógica em um método de ensino. Atualmente, é cofundadora e responsável pelo Clube de Leitura Lumen, iniciativa que promove o incentivo à leitura.

Nas redes sociais, a ex-atriz destacou o que considera ser um dos maiores ganhos da maturidade: a liberdade de escolha.

“Existe uma liberdade muito específica em amadurecer sendo dona do próprio nariz. É a liberdade de escolher onde estar, com quem estar e, principalmente, quem ser. Aos 39, eu já não preciso provar nada para ninguém. Não preciso caber em expectativas apertadas nem performar versões de mim que não me representam e tampouco me interessam. Sei o que quero. E, talvez mais importante, sei o que não quero”, afirmou.

Ela também falou sobre independência feminina e responsabilidade pelas próprias decisões.

“Ser uma mulher independente não é sobre não precisar de ninguém. É sobre poder escolher. É sobre pagar as próprias contas, sustentar as próprias ideias, bancar os próprios sonhos e assumir as próprias decisões. É sobre entender que maturidade não endurece, aprofunda. Não diminui o brilho, lapida. Não tira a coragem, refina".

Ao mencionar a proximidade dos 40 anos, Carolina celebrou a fase com entusiasmo. “Quase 40 é um lugar bonito de se estar. É quando a gente já caiu o suficiente para aprender a levantar com elegância. Já amou, já perdeu, já recomeçou. É quando a autoconfiança não grita, ela simplesmente existe. E eu gosto dessa mulher que estou me tornando”.

Além de “Sonho Meu”, Carolina atuou nas novelas “Quem é você” e “Meu Bem Querer”, ambas da Globo, e participou de atrações como “Você Decide”, além de especiais de humor e programas infantis.

A conexão com o universo literário também rendeu a gravação do audiobook “A Menina e o Vento”, de Maria Clara Machado, lançado em 1998 em um projeto liderado por Flávia Monteiro.