Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia

O humorista Dedé Santana, 89, se pronunciou após ser internado nessa sexta-feira (20), em Goiânia. O ator passou mal antes de uma apresentação do espetáculo Abracadabra.

Em vídeo gravado para as redes sociais, Dedé revelou que teve uma "oscilação de pressão" e precisou fazer alguns exames.

"Já estou bem, estou aqui no hotel e vou descansar porque tenho que trabalhar amanhã", disse. O ex-Trapalhões também agradeceu a preocupação e o carinho dos fãs.

Veja também Zoeira BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho Zoeira Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Conforme a assessoria do humorista, Dedé se sentiu indisposto na manhã dessa sexta e foi levado à unidade de saúde por precaução.

Ele deve ficar em observação até que os resultados dos exames sejam liberados.

O perfil oficial do espetáculo não publicou nota ou alguma manifestação sobre o cancelamento de apresentações.