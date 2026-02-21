BBB 26: Milena leva cortada de Leo Santana após pergunta sobre filho do cantor

Uma interação inesperada aconteceu entre o cantor Leo Santana e a sister Milena, na festa do BBB 26 da sexta-feira (20).

O momento aconteceu quando o artista falava da esposa, Lore Improta, que está grávida. "Ela está assistindo a nós! Por sinal, eu e minha esposa completamos cinco anos de casados hoje. Está assistindo lá com a barriga enorme", disse.

Em seguida, Milena pergunta a Leo se o bebê já tinha um nome. "Qual o nome da outra criança? É Liz e o outro? Não sei o nome ainda", perguntou.

A curiosidade da educadora ainda foi atiçada por Samira. "Já tem nome?", insistiu.

Leo Santana, então, desconversa com uma resposta curta. "Vambora! Let’s Go!”, disparou, antes de continuar a apresentação.

Veja o momento

Nome do segundo filho de Leo Santana ainda é um mistério

O cantor revelou, em janeiro, durante o Festival de Verão 2026, em Salvador, que ele e a esposa já escolheram o nome do segundo filho. A decisão, porém, ainda não foi divulgada.

"Ficam dizendo que é Lorenzo, mas aproveitando para esclarecer: 'eu e a patroa já escolhemos o nome e acho que vocês vão gostar'", ressaltou.

Usuários especulam que o nome seguirá a tradição de iniciar com a letra L, assim como a primogênita, Liz.

A gravidez de Lore Improta foi anunciada em outubro do ano passado. Ela deve dar à luz ao filho entre maio e junho deste ano.