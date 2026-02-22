Globo Rural deste domingo (22) destaca crise financeira após supersafra de cebola no Sul
O programa vai ao ar às 8h40.
O "Globo Rural" deste domingo (22), na TV Globo, destaca as colheitas de soja no Paraná e de maçã em Santa Catarina.
Também, o programa vai abordar um problema que vem sendo sofrido pelos agricultores de SC após uma "supersafra" de cebola. "O agricultor não está conseguindo pagar as contas", anteciparam as apresentadoras Helen Martins e Cristina Vieira nas redes sociais.
No quadro "Melhores Momentos de 2025", o "Globo Rural" relembra o potencial da cannabis e conta, ainda, a história do casal de agricultores de Minas Gerais que completou 100 anos de vida.
Que horas começa o 'Globo Rural' neste domingo (22/02)?
O "Globo Rural" tem início às 8h40, na TV Globo, logo após o "Auto Esporte".
