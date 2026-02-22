Juliana Paes comenta meme após reação na apuração do Carnaval: 'sou emocionada'

Juliana Paes entrou de vez para a galeria de memes do Carnaval 2026. A atriz, de 46 anos, viralizou nas redes sociais por conta das expressões cheias de emoção durante a apuração que consagrou a Viradouro campeã no Rio de Janeiro. Longe de se incomodar, ela garante que está levando tudo na esportiva.

Em conversa com a Quem, antes de atravessar a Marquês de Sapucaí novamente no Desfile das Campeãs, Juliana comentou a repercussão.

"É divertido demais virar meme. Eu nunca tinha sido campeã, mesmo desfilando tantos anos na Viradouro, e foi a primeira vez que consegui acompanhar uma apuração também. Eu sou uma emocionada, é difícil".

Veja também Zoeira Veja como ficou Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim e a Laleska de 'Sonho Meu' Zoeira Ex de Isabeli Fontana é detido em Santa Catarina após 11 dias foragido

A atriz contou que até tentou manter a compostura, mas a tensão e a expectativa falaram mais alto. "Quando cheguei eu falei 'vou tentar me conter'. Mas desde o primeiro quesito, o Ciça, que estava sentado na minha frente, já era passível de nota. Ele estava na comissão de frente, ele era enredo, samba-enredo", disse.

"Então ver o nervosismo dele foi me contaminando. No final das contas eu pensei no papai também, quando a possibilidade do campeonato começou a se concretizar foi um alinhamento de alegrias e coincidências e emoções. E foi difícil segurar a emoção. E aí o meme acho que é a emoção genuína acontecendo e que seja assim. Eu estava feliz da vida, de verdade", completou.

Já para o desfile das campeãs, Juliana afirmou que o clima é diferente, mais leve e celebrativo. "A gente fica mais solto, mais leve, o desfile das campeãs permite que a gente fiquei mais sereno. É um desfile de celebração, de consagração, de gratidão por todo o processo", disse.