Vitória da Viradouro faz viralizar relato emocionante de Juliana Paes sobre pedido do pai

A conquista do título de campeã do Carnaval pela Unidos do Viradouro trouxe de volta às redes sociais um trecho comovente de uma entrevista de Juliana Paes.

No vídeo, a atriz fala sobre o pedido feito pelo pai pouco antes de morrer, incentivando-a a retornar à escola de Niterói, decisão que, agora, ganha ainda mais significado.

Juliana ficou 17 anos afastada da avenida antes de reassumir o posto de rainha de bateria neste ano.

O retorno aconteceu em meio a dúvidas e emoções, mas acabou coroado com a vitória da agremiação.

Além do convite de Ciça, homenageado no enredo deste Carnaval, houve também uma motivação íntima e poderosa: um desejo antigo do pai, Carlos Henrique Paes.

Apaixonado pela Viradouro e pelo Carnaval, Carlos Henrique morreu em janeiro de 2024, após enfrentar o mal de alzheimer.

Mesmo com a memória já bastante comprometida, ele protagonizou uma conversa que ficou marcada para sempre na memória da atriz.

Entenda como foi a conversa com o pai

O relato foi feito por Juliana no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, em novembro do ano passado, voltou a circular após o resultado da apuração.

"Essa volta tem tantos sentimentos envolvidos. Quando meu pai começou a ter Alzheimer, no último ano de vida dele, foi muito rápido", lembrou.

"Um dia estava lá em casa dizendo que não lembrava a senha do cartão de crédito, seis meses depois ele estava com um isqueiro na boca, e tentando acender com o cigarro. Mas na última vez que ele foi lá em casa, meu pai disse: 'Fui lá na Viradouro. Marquei uma reunião porque você tem que voltar a desfilar", completou Juliana.

A atriz contou que se surpreendeu com a afirmação, especialmente porque estava afastada da escola há tantos anos.

"E eu respondi: 'Não, pai, não é assim. Eu não desfilo mais, lembra? A última vez foi não sei quantos anos atrás'. Fui contando, mostrando fotos. Ele achava que eu não tinha parado. Foi a última vez que eu o vi", contou.

"Corta para meses depois, fui assistir ao desfile das campeãs, fui ver a Viradouro, cumprimentei os componentes, falávamos em saudades e na hora pensei: 'Caramba, meu pai teria gostado se eu voltasse'. Sabe aqueles pensamentos que o universo escuta? Eu estava ali sentindo uma emoção tão genuína...", disse.

Pouco tempo depois desse momento de reflexão, o telefone tocou. Do outro lado da linha estava Ciça, amigo da atriz e figura central no enredo campeão.

"Ciça disse: 'Então, Juliana, eu vou ser o homenageado, o enredo sou eu. Você vai estar com a gente?'. Aí eu disse: 'Claro, estou todo ano assistindo vocês'. E ele: 'Assistindo, não. Quero você como minha rainha’”, completou a atriz no programa.