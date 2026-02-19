Diário do Nordeste
Vitória da Viradouro faz viralizar relato emocionante de Juliana Paes sobre pedido do pai

Após 17 anos longe da Sapucaí, atriz voltou ao posto de rainha de bateria e relembrou conversa marcante antes da morte do pai.

Redação
Zoeira
Imagem da Juliana Paes falando em entrevista.
Legenda: Aos 46 anos, Juliana Paes foi a rainha deste ano da Viradouro.
Foto: Reprodução/Instagram.

A conquista do título de campeã do Carnaval pela Unidos do Viradouro trouxe de volta às redes sociais um trecho comovente de uma entrevista de Juliana Paes.

No vídeo, a atriz fala sobre o pedido feito pelo pai pouco antes de morrer, incentivando-a a retornar à escola de Niterói, decisão que, agora, ganha ainda mais significado.

Juliana ficou 17 anos afastada da avenida antes de reassumir o posto de rainha de bateria neste ano.

O retorno aconteceu em meio a dúvidas e emoções, mas acabou coroado com a vitória da agremiação.

Além do convite de Ciça, homenageado no enredo deste Carnaval, houve também uma motivação íntima e poderosa: um desejo antigo do pai, Carlos Henrique Paes.

Apaixonado pela Viradouro e pelo Carnaval, Carlos Henrique morreu em janeiro de 2024, após enfrentar o mal de alzheimer.

Mesmo com a memória já bastante comprometida, ele protagonizou uma conversa que ficou marcada para sempre na memória da atriz. 

Entenda como foi a conversa com o pai

O relato foi feito por Juliana no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, em novembro do ano passado, voltou a circular após o resultado da apuração.

"Essa volta tem tantos sentimentos envolvidos. Quando meu pai começou a ter Alzheimer, no último ano de vida dele, foi muito rápido", lembrou.

"Um dia estava lá em casa dizendo que não lembrava a senha do cartão de crédito, seis meses depois ele estava com um isqueiro na boca, e tentando acender com o cigarro. Mas na última vez que ele foi lá em casa, meu pai disse: 'Fui lá na Viradouro. Marquei uma reunião porque você tem que voltar a desfilar", completou Juliana.

A atriz contou que se surpreendeu com a afirmação, especialmente porque estava afastada da escola há tantos anos.

"E eu respondi: 'Não, pai, não é assim. Eu não desfilo mais, lembra? A última vez foi não sei quantos anos atrás'. Fui contando, mostrando fotos. Ele achava que eu não tinha parado. Foi a última vez que eu o vi", contou.

"Corta para meses depois, fui assistir ao desfile das campeãs, fui ver a Viradouro, cumprimentei os componentes, falávamos em saudades e na hora pensei: 'Caramba, meu pai teria gostado se eu voltasse'. Sabe aqueles pensamentos que o universo escuta? Eu estava ali sentindo uma emoção tão genuína...", disse.

Pouco tempo depois desse momento de reflexão, o telefone tocou. Do outro lado da linha estava Ciça, amigo da atriz e figura central no enredo campeão.

"Ciça disse: 'Então, Juliana, eu vou ser o homenageado, o enredo sou eu. Você vai estar com a gente?'. Aí eu disse: 'Claro, estou todo ano assistindo vocês'. E ele: 'Assistindo, não. Quero você como minha rainha’”, completou a atriz no programa.

 

 

