Com Virginia como Rainha, Grande Rio está fora do Desfile das Campeãs

Com a derrota da escola Grande Rio, nesta quarta-feira (18), a influenciadora Virginia não participará do Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, marcado para esse sábado (21).

A escola ficou em 8º lugar. Contudo, participam do desfile as seis primeiras colocadas. São elas: Viradouro, Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro, Imperatriz e Mangueira.

PROBLEMAS NA AVENIDA

Virginia Fonseca enfrentou problemas com a fantasia durante estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (17), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O costeiro de 12 quilos precisou ser retirado após a apresentadora relatar dores, e o tapa-sexo chegou a descolar durante a passagem pela avenida.

O incidente com a peça comprometeu a evolução da rainha de bateria, que teve de redobrar a atenção ao sambar. Virginia concluiu o desfile sem parte do costeiro.

Antes de entrar na avenida, em transmissão ao vivo, ela já havia relatado dificuldades com o figurino.

Segundo a influenciadora, o peso da fantasia fazia a parte inferior do maiô ceder, causando desconforto.