Rapper Lil Poppa, voz de 'Love & War', morre aos 25 anos

O rapper norte-americano Lil Poppa morreu aos 25 anos nesta quarta-feira (18), segundo informação divulgada pelo site norte-americano TMZ. O artista havia lançado single musical há cinco dias.

Nos últimos anos, Lil Poppa lançou vários sucessos nos últimos anos, incluindo "Love & War", "Mind Over Matter" e "HAPPY TEARS". O cantor tinha contrato assinado com a gravadora Collective Music Group (CMG), que pertence a Yo Gotti.

Veja também Zoeira Viradouro é a campeã do carnaval 2026 no Rio de Janeiro Zoeira BBB 26: Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach se desentendem na Festa do Líder

O álbum mais recente do rapper foi lançado em agosto de 2025, com 16 faixas, intitulado "Almost Normal Again".

O single dele mais recente, "Out of Town Bae", foi lançado na última sexta-feira (13).

Até o momento, não se sabe qual a causa da morte do rapper. Entretanto, ele tinha shows agendados para o próximo mês, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.