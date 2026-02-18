Diário do Nordeste
Oscar 2026: veja data, onde assistir e indicados à premiação

O Brasil está concorrendo a cinco estatuetas com o filme “O Agente Secreto”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Wagner Moura como Marcelo em cena do filme O Agente Secreto.
Legenda: Wagner Moura interpreta Marcelo, um homem que quer fugir de seu passado violento e misterioso.
Foto: Divulgação.

O Oscar chega à 98ª edição em 2026 e já tem data marcada: a cerimônia será realizada no dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Com os indicados já anunciados pela Academia, a premiação deste ano é bastante aguardada pelo público brasileiro.

O Brasil está concorrendo a cinco estatuetas no Oscar 2026, sendo quatro indicações apenas com o filme “O Agente Secreto”, protagonizado por Wagner Moura.

Confira abaixo onde será transmitido o evento e a lista completa de indicados à principal premiação do cinema mundial.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a TV Globo fará a cobertura da cerimônia, além do canal TNT e da plataforma HBO Max. Já nos Estados Unidos, o Oscar será exibido pela ABC.

Indicados ao Oscar 2026

Melhor Filme

  • “Bugonia”
  • "F1: O filme"
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
  • “Marty Supreme”
  • “Uma batalha após a outra”
  • "O agente secreto"
  • “Valor sentimental”
  • “Pecadores”
  • “Sonhos de trem”

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
  • Ryan Coogler, “Pecadores”
  • Chloé Zhao, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
  • Joachim Trier, “Valor sentimental”
  • Josh Safdie, “Marty Supreme”

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
  • Wagner Moura, "O agente secreto"
  • Michael B. Jordan, “Pecadores”
  • Ethan Hawke, "Blue Moon”

Melhor Atriz

  • Rose Byrne, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”
  • Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
  • Renate Reinsve, “Valor sentimental”
  • Emma Stone, “Bugonia”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”

Melhor Ator Coadjuvante

  • Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
  • Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
  • Delroy Lindo, “Pecadores”

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Amy Madigan, “A hora do mal”
  • Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
  • Wunmi Mosaku, “Pecadores”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
  • Elle Fanning, “Valor sentimental”

Melhor Roteiro Original

  • “Pecadores”
  • “Blue Moon”
  • "Foi apenas um acidente"
  • “Marty Supreme”
  • “Valor sentimental”

Melhor Roteiro Adaptado

  • “Uma batalha após a outra”
  • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
  • “Bugonia”
  • “Sonhos de trem”
  • “Frankenstein”

Melhor Filme Internacional

  • "O agente secreto"
  • “Valor sentimental”
  • "Foi apenas um acidente"
  • “A voz de Hind Rajab”
  • “Sirât”

Melhor Animação

  • “Guerreiras do K-Pop”
  • “Arco”
  • “Zootopia 2”
  • “A pequena Amélie”
  • “Elio”

Melhor Documentário

  • “A vizinha perfeita”
  • “Come see me in the good light”
  • “Mr. Nobody Against Putin”
  • “Alabama: Presos do sistema”
  • “Cutting Through Rocks”

Melhor Fotografia

  • “Uma batalha após a outra”
  • “Pecadores”
  • “Marty Supreme”
  • “Sonhos de trem”
  • “Frankenstein”

Melhor Design de Produção

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
  • “Uma batalha após a outra”
  • “Pecadores”
  • “Marty Supreme”

Melhor Montagem

  • “Valor sentimental”
  • “Uma batalha após a outra”
  • “Pecadores”
  • “Marty Supreme”
  • “F1: O filme”

Melhor Figurino

  • “Frankenstein”
  • “Avatar: Fogo & cinzas”
  • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
  • “Pecadores”
  • “Marty Supreme”

Melhor Elenco

  • "O agente secreto"
  • “Uma batalha após a outra”
  • “Pecadores”
  • “Marty Supreme”
  • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”

Melhor Trilha Sonora

  • “Uma batalha após a outra”
  • “Pecadores”
  • “Bugonia”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”

Melhor Canção Original

  • “Golden”, “Guerreiras do K-Pop”
  • “I Lied to You”, “Pecadores”
  • “Dear Me”, “Diane Warren: Relentless”
  • “Train dreams”, “Sonhos de trem”
  • “Sweet dreams of joy”, “Viva Verdi”

Melhor Maquiagem

  • “Pecadores”
  • “Kokuho”
  • “Frankenstein”
  • “A meia-irmã feia”
  • “Coração de lutador — The Smashing Machine”

Melhores Efeitos Visuais

  • “Avatar: Fogo & cinzas”
  • “Frankenstein”
  • “O Ônibus perdido”
  • “Jurassic World: Recomeço”
  • “F1: O filme”

Melhor Som

  • “F1: O filme”
  • “Frankenstein”
  • “Uma batalha após a outra”
  • “Pecadores”
  • “Sirât”

Melhor Curta Documentário

  • “Armed Only with a Camera”
  • “All the Empty Rooms”
  • “Children No More: Were and Are Gone”
  • “The Devil Is Busy”
  • “Perfectly a strangeness”

Melhor Curta

  • “Butcher's stain”
  • “A friend of Dorothy”
  • “Jane Austen's period drama”
  • “The Singers”
  • “Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta Animação

  • “Butterfly”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls”
  • “Retirement Plan”
  • “The three sisters”
