Oscar 2026: veja data, onde assistir e indicados à premiação
O Brasil está concorrendo a cinco estatuetas com o filme “O Agente Secreto”.
O Oscar chega à 98ª edição em 2026 e já tem data marcada: a cerimônia será realizada no dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.
Com os indicados já anunciados pela Academia, a premiação deste ano é bastante aguardada pelo público brasileiro.
O Brasil está concorrendo a cinco estatuetas no Oscar 2026, sendo quatro indicações apenas com o filme “O Agente Secreto”, protagonizado por Wagner Moura.
Confira abaixo onde será transmitido o evento e a lista completa de indicados à principal premiação do cinema mundial.
Onde assistir ao Oscar 2026?
No Brasil, a TV Globo fará a cobertura da cerimônia, além do canal TNT e da plataforma HBO Max. Já nos Estados Unidos, o Oscar será exibido pela ABC.
Indicados ao Oscar 2026
Melhor Filme
- “Bugonia”
- "F1: O filme"
- “Frankenstein”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Marty Supreme”
- “Uma batalha após a outra”
- "O agente secreto"
- “Valor sentimental”
- “Pecadores”
- “Sonhos de trem”
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
- Ryan Coogler, “Pecadores”
- Chloé Zhao, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- Joachim Trier, “Valor sentimental”
- Josh Safdie, “Marty Supreme”
Melhor Ator
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
- Wagner Moura, "O agente secreto"
- Michael B. Jordan, “Pecadores”
- Ethan Hawke, "Blue Moon”
Melhor Atriz
- Rose Byrne, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”
- Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- Renate Reinsve, “Valor sentimental”
- Emma Stone, “Bugonia”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”
Melhor Ator Coadjuvante
- Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
- Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
- Delroy Lindo, “Pecadores”
Melhor Atriz Coadjuvante
- Amy Madigan, “A hora do mal”
- Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
- Wunmi Mosaku, “Pecadores”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
- Elle Fanning, “Valor sentimental”
Melhor Roteiro Original
- “Pecadores”
- “Blue Moon”
- "Foi apenas um acidente"
- “Marty Supreme”
- “Valor sentimental”
Melhor Roteiro Adaptado
- “Uma batalha após a outra”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Bugonia”
- “Sonhos de trem”
- “Frankenstein”
Melhor Filme Internacional
- "O agente secreto"
- “Valor sentimental”
- "Foi apenas um acidente"
- “A voz de Hind Rajab”
- “Sirât”
Melhor Animação
- “Guerreiras do K-Pop”
- “Arco”
- “Zootopia 2”
- “A pequena Amélie”
- “Elio”
Melhor Documentário
- “A vizinha perfeita”
- “Come see me in the good light”
- “Mr. Nobody Against Putin”
- “Alabama: Presos do sistema”
- “Cutting Through Rocks”
Melhor Fotografia
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
- “Sonhos de trem”
- “Frankenstein”
Melhor Design de Produção
- “Frankenstein”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
Melhor Montagem
- “Valor sentimental”
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
- “F1: O filme”
Melhor Figurino
- “Frankenstein”
- “Avatar: Fogo & cinzas”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
Melhor Elenco
- "O agente secreto"
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Melhor Trilha Sonora
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Melhor Canção Original
- “Golden”, “Guerreiras do K-Pop”
- “I Lied to You”, “Pecadores”
- “Dear Me”, “Diane Warren: Relentless”
- “Train dreams”, “Sonhos de trem”
- “Sweet dreams of joy”, “Viva Verdi”
Melhor Maquiagem
- “Pecadores”
- “Kokuho”
- “Frankenstein”
- “A meia-irmã feia”
- “Coração de lutador — The Smashing Machine”
Melhores Efeitos Visuais
- “Avatar: Fogo & cinzas”
- “Frankenstein”
- “O Ônibus perdido”
- “Jurassic World: Recomeço”
- “F1: O filme”
Melhor Som
- “F1: O filme”
- “Frankenstein”
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Sirât”
Melhor Curta Documentário
- “Armed Only with a Camera”
- “All the Empty Rooms”
- “Children No More: Were and Are Gone”
- “The Devil Is Busy”
- “Perfectly a strangeness”
Melhor Curta
- “Butcher's stain”
- “A friend of Dorothy”
- “Jane Austen's period drama”
- “The Singers”
- “Two People Exchanging Saliva”
Melhor Curta Animação
- “Butterfly”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls”
- “Retirement Plan”
- “The three sisters”