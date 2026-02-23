BBB 26: Irmã de Ana Paula Renault atualiza estado de saúde do pai

A discussão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy no BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e provocou repercussão fora do confinamento. Durante o embate, Cowboy citou o pai da jornalista, o que deixou a participante visivelmente abalada e elevou o tom da briga.

O desentendimento começou depois que o líder Jonas indicou Milena ao Paredão, no domingo (22), alegando que ela teria “entregado” a Prova do Anjo para Ana Paula. Inconformada, Milena foi questionar o líder, e Ana Paula entrou na conversa para defender a aliada. Foi quando Cowboy insinuou que a movimentação teria a intenção de permitir que a sister visse o pai, comentário que intensificou o clima de tensão na casa.

Durante a troca de acusações, Ana Paula chegou a danificar o chapéu do brother, que reagiu: "Isso aqui é palha. Para isso, tem remédio. Agora, para a desumanidade dela, não tem remédio".

Problema de saúde

A situação ganhou ainda mais peso porque Ana Paula comentou no reality que, antes de entrar no programa, já vivia dias delicados por causa da saúde do pai, Gerardo Renault, de 96 anos. O idoso enfrentou episódios de queda de pressão e alterações nos batimentos cardíacos às vésperas do confinamento da filha.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Maria Aparecida Renault, a Cida, irmã da participante, detalhou a condição do patriarca. “A saúde do meu pai, desde o meio do ano passado, começou a ser uma preocupação mais frequente para a gente. Começaram a ter internações, e a gente foi vendo que a saúde dele foi ficando mais frágil mesmo, e as duas últimas internações foi muito complicado. Em uma delas, ele foi internado porque estava muito fraco e com infecção urinária, e lá no hospital descobrimos que a hérnia que ele tinha cresceu muito e ocupou todo o estômago dele e até uma parte do tórax, o que dificulta a alimentação e até mesmo beber água, porque ele não sente essa vontade”, contou.

🚨Emocionada, irmã de Ana Paula explica saúde do pai:



"Ana Paula quando entrou o papai estava com a saúde muito debilitada, ela não chegou a ver a melhora dele. Essa maior preocupação dela é porque ela não viu como ele está hoje, deixaria ela muito mais confortável”. #BBB26 pic.twitter.com/V3EidvPagB — Central Reality (@centralreality) February 23, 2026

Ela também explicou as dificuldades enfrentadas durante o tratamento. “E aí nessa internação os médicos aconselharam, e a gente tentou colocar aquela sonda nasogástrica, só que a sonda também não passou justamente por causa dessa hérnia, então papai voltou para casa, e a gente continuou com os cuidados com ele em casa, e logo depois dessa internação, cerca de 1 mês depois, 26 de dezembro, que foi a última internação dele, lembrando que a Ana Paula foi confinada no dia 6 ou 7 de janeiro, não lembro direito, o papai teve uma queda de pressão e os batimentos cardíacos caíram muito. O que não é normal, porque meu pai tem marcapasso, então isso não era para ter acontecido".

Segundo Cida, quando Ana Paula entrou no reality, o pai ainda estava debilitado, mas apresentou melhora posteriormente.

“Então, a Ana Paula, quando entrou, o papai estava com a saúde muito debilitada, se recuperando dessa última internação, então ela não chegou a ver essa melhora dele. Esse vídeo que vocês viram na página dela foi gravado para o anjo, logo no começo do programa, ele já tinha dado uma melhora, então hoje o papai está bem, graças a Deus, mas a gente sabe que esses altos e baixos são frequentes. Então, essa maior preocupação dela é porque ela não viu como ele está hoje, o que deixaria ela muito mais confortável, então hoje a gente torce muito para ganhar o anjo para poder vê-lo”.