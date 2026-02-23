BBB 26: Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizam discussão na madrugada
O embate ocorreu na cozinha, após a formação do paredão.
A madrugada desta segunda-feira (23) foi marcada por uma discussão acalorada no BBB26. Após a Formação do Paredão, Ana Paula Renault confrontou e foi para cima de Alberto Cowboy, após o veterano mencionar o pai da sister.
O embate ocorreu na cozinha, em meio à discussão de Ana Paula e Milena com Jonas Sulzbach, após Alberto Cowboy ironizar, afirmando que a veterana é "muito humana".
"Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai", disse ele. O empresário então se encaminha para o Quarto Sonho de Voar e a jornalista vai atrás dele. "E você é tão bonzinho. Vem cá, se você falar do meu pai...", grita ela.
Veja também
Brothers intervêm
Nesse momento, Milena e Samira correm e entram no caminho de Ana Paula para impedi-la de ir atrás dele. Juliano Floss e Breno também correm para a cozinha e alerta a colega de confinamento. "Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer. Não deixa, você é mais inteligente. Seu pai!", diz o Camarote.
Os participantes, então, encaminham a Veterana para o Quarto Sonho da Eternidade. No caminho, no entanto, ela encontra um chapéu do empresário e decide amassá-lo. "O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu", afirma Milena.