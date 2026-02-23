Filho de Herson Capri posta homenagem após pai sofrer infarto: ‘Sempre juntos’

Lucas Capri, filho do ator Herson Capri, foi às redes sociais para homenagear o pai, que sofreu um infarto e teve que cancelar apresentações teatrais que faria nos próximos dias.

A informação do infarto sofrido por Herson, de 74 anos, foi divulgada no domingo (22) pelo Instagram oficial da peça “A Sabedoria dos Pais”.

Segundo a nota, ele já se encontra recuperado e passa bem. Não há informações de quando e onde o ator sofreu o infarto.

No Instagram pessoal, Lucas compartilhou uma foto na qual aparece rindo com o pai. “Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos”, escreveu na legenda.

O jovem de 28 anos é fruto do relacionamento de Herson Capri com a diretora Susana Garcia. Ele também trabalha como ator e já participou do filme “Minha Vida em Marte” e da novela “Órfãos da Terra”.

Lucas é sobrinho da também atriz Mônica Martelli, irmã de Susanna.

Já Herson Capri tem mais de 50 anos de carreira e recentemente teve papel de destaque na novela “Beleza Fatal” e fez participação no folhetim “Vale Tudo”.