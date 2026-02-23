Maria Bethânia cancela show no Coala Festival Portugal 2026 e Caetano Veloso assume atração

Maria Bethânia não fará mais parte da programação do Coala Festival Portugal 2026. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pelas redes sociais do evento, que acontece no fim de maio, em Cascais. A cantora era um dos nomes mais aguardados desta edição.

Em nota oficial, o festival comunicou: "Maria Bethânia e o Coala Festival Portugal informam que a artista não mais se apresentará na edição deste ano do evento". A organização ainda acrescentou: "Seguimos cheios de expectativas em ainda viver esse encontro juntos em outro momento".

Pouco depois do anúncio, o Coala confirmou que Caetano Veloso, irmão da artista, será o responsável por ocupar o posto na programação. Ao apresentar o cantor como nova atração, o festival destacou: "Um dos maiores nomes da música brasileira. Com uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, marcada por inovação, poesia e uma presença cultural imensurável. Um ícone que dispensa apresentações".

Procurada pelo Estadão, a assessoria do evento informou que o cancelamento ocorreu por "motivo de força maior". A equipe de Maria Bethânia não se pronunciou até o momento.

Segundo apuração do jornal, o nome da cantora teria sido anunciado antes mesmo da formalização contratual. O Coala Festival não comentou a informação.

Criado em 2014, em São Paulo, o Coala se consolidou como um dos principais festivais dedicados à música brasileira. Nos últimos anos, expandiu suas atividades para Portugal e, em 2024, realizou sua primeira edição europeia em Cascais, reunindo artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Rubel e Céu.