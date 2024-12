Encontro de Eduardo Leite e Cate Blanchett no RS vira meme na internet após ligação de vídeo

O encontro entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a atriz australiana Cate Blanchett acabou virando meme nas redes sociais. Os dois discutiram, de forma presencial, os efeitos das mudanças climáticas no mundo e como isso tem levado populações a se deslocarem forçadamente.

Veja também Zoeira Roberto Carlos homenageia Erasmo Carlos em Especial da Globo Zoeira Preta Gil seguirá internada na UTI pelos próximos dias, informa boletim médico

Mas um momento inusitado acabou chamando mais atenção do que o tema da conversa. Isso porque Eduardo Leite tentou ligar para o marido, Thales Bolzan, durante o encontro, justamente porque ele é fã de Cate Blanchett. A tentativa, no entanto, foi frustrada.

"Da próxima vez, atenda a chamada, Thales. Onde você está?", disse Cate em um vídeo após a tentativa de ligação. A mensagem engraçada foi compartilhada por Eduardo Leite nas redes sociais.

Veja:

Não demorou para que muitos brincassem com o assunto. Alguns seguidores lembraram como Thales deve ter lamentado não ter atendido o telefone, enquanto outros não acreditaram na possibilidade desse encontro.

"Como pode esse vídeo existir tipo simplesmente a Cate Blanchett do nada no Brasil mais especificamente no Rio Grande do Sul num vídeo mandando mensagem pro marido do governador, como pode", disse um usuário do X, antigo Twitter.

Cate Blanchett no Brasil

Cate passou curta temporada no Brasil, permanecendo entre os dias 16 e 18 de dezembro para visitar áreas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Ainda que o vídeo tenha virado meme, a artista passou pelo país com uma missão séria.

A atriz é embaixadora da Boa Vontade do ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Por aqui, ela se reuniu com refugiados e brasileiros que foram impactados pelas fortes chuvas que causaram uma série de transtornos e mortes no Rio Grande do Sul em maio deste ano.