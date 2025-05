Íris Abravanel dará pausa na carreira como autora de novelas do SBT, anuncia filha

Íris Abravanel vai dar uma pausa na carreira de escritora de novelas do SBT após o fim de “Caverna Encantada”. O anúncio foi feito pela própria filha, Daniela Beyruti, atual presidente da emissora, durante uma coletiva de imprensa realizada na noite dessa quinta-feira (15).

De acordo com Daniela, o tempo da mãe afetará a produção de novelas inéditas da emissora. Íris Abravanel agora visa se recuperar do luto pela morte do marido Silvio Santos, fundador da instituição.

"Minha mãe vai entrar de férias. A gente deu um tempo pra ela poder digerir tudo e poder voltar a escrever", disse Daniela.

A perda de Silvio

A presidente da casa aproveitou para falar sobre o baque emocional da perda do pai, e explicou que o impacto influenciou inclusive em como a emissora se comunica com os telespectadores.

"Somos a TV mais feliz do Brasil, graças a Deus. Mas eu não consegui colocar esse slogan este ano, porque ainda tem uma dorzinha no nosso coração. Então a gente falou: 'Vamos ser a TV mais querida do Brasil'. E isso eu acho que combina com a gente", destacou Daniela.

Atualmente, Íris escreve a novela “Caverna Encantada". O folhetim, que já dura quase 10 meses, será deslocado para a faixa das 13h45, segundo explicou Beyruti.

"Provavelmente vamos ter, depois de A Caverna Encantada, alguma coisa para cobrir esse espaço até começarmos a próxima produção", disse ela.

E tem mais novidades na grade do SBT. Na conversa com jornalistas e produtores de conteúdo, a presidente da casa revelou ainda o retorno de Christina Rocha e um programa inédito para Luiz Bacci.