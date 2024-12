Fátima Bernardes pode apresentar novo programa na TV Globo com entrevistas e apresentações musicais

A jornalista Fátima Bernardes pode apresentar um novo programa na TV Globo em 2025. A ex-apresentadora do "Jornal Nacional", do "Encontro" e do "The Voice Brasil" gravou o piloto de uma nova atração e aguarda a aprovação da emissora.

Fátima disse, em entrevista ao Splash, que gravou o episódio teste da atração em 30 de novembro.

“Gravei um piloto. E agora não tá mais na minha mão, agora já entreguei a minha parte. Agora tá em edição e depois vai ser para avaliação da Globo. É um programa que me deixou feliz, é onde eu tenho mais chance de fazer o meu melhor”, disse.

Segundo informações do Splash, a possível nova atração deve ter entrevistas com convidados e apresentações musicais. O programa seria uma atração para a grade noturna da emissora.

Fátima ressaltou que é realizada com todas as suas experiências na televisão e que a mudança no entretenimento a permitiu aprender a 'se posicionar' para dialogar com o público.

“O que eu vivi no Encontro tinha um pouco de Jornal Nacional e de Fantástica. O que eu vivi no The Voice tinha um pouco de Encontro. Acho que as coisas conversam. Tô tentando aproveitar o que eu acho que tenho de melhor potencial”, disse.

CONTRATO POR OBRA

Fátima Bernardes não tem contrato fixo com a TV Globo desde 2022, após deixar o comando do 'Encontro'. Desde então, ela é contratada por obra.

Ela já apresentou os realities The Voice Brasil e Kids, que foram descontinuados pela Globo no ano passado.

História na Globo

Fátima Bernardes foi contratada pela TV Globo em 1986, ainda como estagiária no "Fantástico" após passagem pelo jornal O Globo. As primeiras aparições no "Jornal Nacional"começaram já em 1987, com a primeira entrada ao vivo no programa jornalístico registrada em 1989.

Já em 1992, foi para o "Fantástico" e, em 1996, virou âncora e editora-chefe do 'Jornal Hoje'. A jornalista assumiria a bancada do Jornal Nacional em 1998, dividindo-a com William Bonner, com quem tem três filhos.

Fátima permaneceu no JN até 2011, quando deixou o jornalismo para investir na carreira de entretenimento. Na época, virou apresentadora do "Encontro com Fátima Bernardes", programa em que permaneceu por dez anos.