Repórter de jornal no Paraná anuncia gravidez ao vivo: 'A melhor notícia'

A repórter da RPC, afiliada da Globo no Paraná, Helen Anacleto, anunciou que está grávida do primeiro filho durante a edição do jornal, nessa quinta-feira (19). Ao falar das atrações natalinas, ela decidiu compartilhar a informação pessoal com os telespectadores.

“Eu quero me despedir dizendo que nem sempre a gente consegue dar boas notícias, mas eu tenho uma”, disse, ao vivo.

“2025 vai ser o meu encontro com o meu primeiro filho. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, porque a gente traz tanta notícia ruim, é sempre bom também trazer uma notícia boa, para mim, a melhor notícia de todas”, completou.

Tati Machado também anunciou gravidez ao vivo

Na mesma quinta-feira (19), a apresentadora Tati Machado também divulgou na televisão que espera o primeiro filho. Durante o programa Mais Você, da Globo, a apresentadora entregou um macaquinho escrito "Exxquece, vovó" para anunciar a gravidez de quatro meses. Tati e Ana Maria Braga ficaram emocionadas durante a revelação.

