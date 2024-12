Entenda o que é o solstício de verão e por que este sábado (21) é considerado o dia mais longo do ano.

O verão já começou! A estação mais quente do ano chegou neste sábado (21), às 6h20 (pelo horário de Brasília) em todo o Hemisfério Sul. O chamado solstício de verão marca o dia mais longo de 2024, no qual o período iluminado do dia durará mais do que nos outros dias do ano.

Mas o que é o solstício de verão?

O fenômeno é o momento em que um dos hemisférios está mais voltado para o Sol. Dessa forma, ele fica mais iluminado por mais tempo, fazendo este dia alcançar o pico de duração em todo o ano.

Isso acontece porque a Linha do Equador, eixo de rotação da Terra que divide os hemisférios Norte e Sul, não está alinhada perfeitamente com o Sol, em razão do fato de o eixo de rotação da Terra ser levemente inclinado.

Por isso, a radiação solar atinge a Terra de maneiras distintas, dependendo da localização no globo e da fase da translação da Terra ao redor do Sol. Assim, nesta época do ano, o Sul fica mais próximo do Sol, enquanto o Norte está mais distante. Na outra metade do ano, é o Hemisfério Norte fica mais próximo do Sol, fazendo com que no sul seja inverno e no norte, verão.

Nas regiões mais próximas da Linha do Equador, como o Brasil, a variação na duração dos dias pode ser quase imperceptível.

Os solstícios ocorrem duas vezes por ano, nos pontos da órbita da Terra onde a inclinação é mais acentuada. Esses dias representam os mais longos (no hemisfério de verão) e os mais curtos (no hemisfério de inverno) do ano, marcando a transição para o verão e o inverno, respectivamente.

