Chris Evans brinca ao se despedir de iPhone 6, seu antigo celular: 'foi selvagem'

O ator estadunidense Chris Evans brincou, em suas redes sociais, com a necessidade de trocar de celular. Na noite de quinta-feira (23), publicou uma "carta de despedida" para o seu iPhone 6s, modelo lançado pela Apple em 2015. "Descanse em paz, iPhone 6s. Nós tivemos uma boa trajetória", escreveu.

Após 7 anos de uso, o ator que interpreta o Capitão América, nos filmes da Marvel, precisou aposentar o aparelho, porque não será atualizado para o sistema iOS 16. A recusa em trocar de celular se deve à dificuldade de Evans em se adaptar às novas tecnologias.

Na carta, ele ainda admitiu que não sentiria falta dos problemas com a bateria, nem das fotos granuladas.

Chris Evans Ator “Vou sentir falta do botão 'Home'. Não sentirei saudades da batalha noturna tentando fazer você carregar. Ou das fotos granuladas. Ou das repentinas quedas de bateria de 100% para 15%, até se esgotar em poucos minutos. Foi uma caminhada selvagem. Descanse tranquilo, parceiro”.

Em foto publicada no Instagram, é possível ver o ator fazendo a transferência dos dados do iPhone 6s para um novo aparelho, no modelo do iPhone 13.

Brincadeiras e memes

Após a publicação, a imagem no Instagram bateu mais de 1 milhão de curtidas em cerca de 12 horas. Amigos e fãs brincaram com a despedida.

"O fim de uma era", escreveu um internauta, enquanto outro declarou: "eu amo quão dramático ele é". No Twitter, o caso também repercutiu e o termo iPhone 6s subiu aos "trends" da rede.

Atualização da Apple

A nova atualização do sistema dos dispositivos da Apple, o iOS 16, possibilitará que o usuário personalize a própria tela de bloqueio. Segundo o site da empresa, também serão lançados recursos de inteligência aprimorada, assim como outras formas de se comunicar e compartilhar.

No entanto, com isso, alguns aparelhos não receberão mais atualizações, como o iPhone 6s, que foi lançado em setembro de 2015. A produção foi descontinuada em 2018, mas conseguiu receber atualizações até o iOS 15, em 2021.

QUAIS SÃO OS APARELHOS COMPATÍVEIS COM O IOS 16?