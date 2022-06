iOS 16 tem nova tela de bloqueio e notificações inteligentes; veja quais iPhones são compatíveis

A nova atualização do sistema dos dispositivos da Apple, o iOS 16, possibilitará que o usuário personalize a própria tela de bloqueio. Segundo o site da empresa, também serão lançados recursos de inteligência aprimorada, assim como outras formas de se comunicar e compartilhar.

Na "Tela Bloqueada", serão disponibilizados diferentes estilos de fonte e uma série de ferramentas que poderão ser vistas logo na tela de bloqueio, como agenda e clima.

Legenda: Novas opções disponíveis na tela de bloqueio dos aparelhos da Apple Foto: Divulgação/Apple

Também será possível conferir o placar de um jogo ou acompanhar a entrega de um pedido do restaurante. Por sua vez, as notificações ganharão outro design, podendo aparecer como lista expandida, sobrepostas ou ocultas, para não atrapalhar a visualização.

Apple Empresa de tecnologia "Agora você pode criar Telas Bloqueadas diferentes, cada uma com estilo e fundo únicos, e alternar entre elas com facilidade. Navegue pela galeria de imagens de fundo com sugestões de coleções de fotos e temas para se inspirar".

Outro recurso que também se destaca é a configuração "Foco", na qual o usuário poderá selecionar os aplicativos e contatos que deseja receber notificações.

Assim, será possível escolher limitações dentro do Calendário, das Mensagens e de outros apps. "Dessa forma, você mantém as notificações do e-mail do trabalho longe da tela quando usa o Foco Pessoal", detalha a Apple.

Legenda: Será possível selecionar as pessoas e os aplicativos que os usuários receberão Foto: Divulgação/Apple

Quais são os aparelhos compatíveis com o iOS 16?

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Mensagens e Caixa de Correio

No caso das mensagens, será possível editar aquelas recém-enviadas e desfazer um envio. Também terá opção de marcar uma conversa como não lida, para recordar posteriormente.

Legenda: Nova atualização permite a edição de mensagens enviadas Foto: Divulgação/Apple

Já no caso dos recursos das caixas de correio, a Apple acrescentou a possibilidade de desfazer um envio de e-mail recente; receber lembretes para voltar a uma mensagem ou responder depois; e adicionar links para exibir mais informações.