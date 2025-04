Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (16)

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (16) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Helena marca a consulta para Marta, que lhe informa de que Paula procurou Assunção.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Helena marca a consulta para Marta, que lhe informa de que Paula procurou Assunção. Olga conta a Carlos sobre a visita de Paula. Sheila exclui os dados de Helena do arquivo da clínica. Paula recorda que ela e Carlos conversaram sobre Helena quando ainda eram casados.

Helena acompanha Marta ao consultório do Dr. Fabrício. Carlos bate à casa de Paula. Como ela não o atende, o médico entra com a própria chave. Carlos discute com Paula e pede para que ela deixe a família dele em paz. Dr. Fabrício diz a Marta que ela precisa ser operada.

Carlos confessa a Paula que ama Helena. Ela o beija. Depois, Carlos pede a Yara que providencie sua mudança sem contar nada a Paula. Joyce se depara com o pai no supermercado. Valkíria bate boca com Assunção. Paula garante aos pais que não vai procurar Helena.

Marta conta a Xavier sobre o câncer. Carlos mostra a Helena seu novo apartamento.

Que horas começa?

