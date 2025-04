Renata é a cearense a chegar mais longe no BBB; relembre outros participantes do Ceará

O Big Brother Brasil (BBB) 25 chegou à reta final, e Renata Saldanha, nona cearense a participar do reality, quebra mais um recorde: salva do quarto paredão nessa terça-feira (15), ela é a única a chegar ao "top 5" de uma edição.

Renata, que está confinada há 94 dias, também é a recordista de vitórias em paredões. Fora ela e Eva, amiga com quem entrou no jogo, todos os outros sete representantes do Ceará em edições do Big Brother voltaram para casa após a primeira indicação.

A seis dias da grande final deste ano, o Diário do Nordeste listou o quão longe os outros brothers e sisters do estado conseguiram ir no jogo. Confira!

Eva Pacheco (BBB 25) - 77 dias

Bailarina de Fortaleza, assim como a melhor amiga Renata, que conhecia há duas décadas, Eva tentou o sonho de vencer uma temporada do reality. A cearense venceu a primeira disputa, que eliminou a participante do camarote Gracyanne Barbosa, mas não passou do segundo, o 11º paredão, e foi eliminada com 51,35% dos votos.

Vyni (BBB 22) - 58 dias

Legenda: Vyni foi o oitavo eliminado do BBB 22 Foto: Reprodução/Instagram

O bacharel em Direito é o único representante do interior do Ceará no reality. Natural de Juazeiro do Norte, Vyni ganhou a simpatia (e a expectativa) do público já na chamada do elenco da temporada. Impulsionado pelo boom nas redes sociais que teve a edição anterior, com a vitória de Juliette, ele entrou na casa com mais de 4 milhões de seguidores.

Com algumas controvérsias e após uma expulsão e uma desistência, o brother caiu no 8º paredão do BBB 22, seu primeiro, eliminado com 55,87% dos votos.

Kerline (BBB 21) - 9 dias

Legenda: Kerline continua trabalhando como digital influencer e modelo Foto: Reprodução/Globo

A modelo e influenciadora digital se envolveu em uma grande polêmica já na primeira festa da edição. “E se eu quiser pegar o cupido?”. A frase, dita para Lucas Penteado, foi uma das mais memoráveis da temporada e repercutiu aqui fora por quase toda a primeira semana de jogo.

Mas Kerline acabou caindo na primeira disputa do jogo. Injustiçada ou não, foi a primeira eliminada do BBB 21, com 83,5% dos votos.

Patrícia Leitte (BBB 18) - 51 dias

"Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta" definitivamente é uma das frases mais lembradas de todas as edições do programa. Foi direcionada a todos os brothers quando Gleici (a preferida da temporada) voltou de um quarto secreto, mas, especialmente a Patrícia, considerada a vilã da edição.

Gleici indicou a inimiga de jogo direto ao oitavo paredão daquele ano, e a cearense foi eliminada com a maior rejeição já recebida por um participante em paredões triplos até então, 94,26% dos votos.

Lucas Fernandes (BBB 18) - 37 dias

O modelo e empresário de Fortaleza encarou a disputa do Big Brother Brasil 2018, o mesmo de Patrícia. Os dois marcaram o retorno de cearenses à casa mais vigiada do País após um hiato de 10 anos. No jogo, Lucas ocupou o título de um dos galãs, se aproximando da sister Jéssica, e desagradando e perdendo a noiva, Ana Lúcia Vilela, ainda confinado.

Lucas caiu no 6º paredão da temporada, perdendo a disputa com 49,92%.

Rafael Memória (BBB 8) - 15 dias

Legenda: Rafael disputou a preferência do público com o campeão da edição, Rafinha Foto: Reprodução/Globo

O então estudante de medicina caiu de paraquedas no BBB 8 e mal teve tempo para desenvolver um roteiro dentro da casa. Foi parar no segundo paredão da edição. A disputa em 2008 ainda era em dupla, e Rafael disputou a preferência do público com Rafinha, o xará que, àquela altura, se consagrava como o favorito (e que venceu o jogo).

O terceiro cearense a ser selecionado para o reality foi eliminado com 63% dos votos.

Roberta Brasil (BBB 6) - 29 dias

Legenda: Roberta Brasil ainda fez participações na TV após ser eliminada do reality Foto: Divulgação

Assim como Renata e Eva, Roberta era bailarina quando entrou na sexta edição do BBB. Confinada, se envolveu em um dos primeiros triângulos amorosos da atração, com Daniel Saulo e Mariana Felício, vice-campeã do BBB.

A cearense perdeu o coração do galã e o prêmio. Saulo e Mariana estão juntos até hoje. Roberta foi a quarta participante a deixar a casa em 2006, com 76% dos votos em um paredão duplo.

Natália Nara - (BBB 5) - 44 dias

Legenda: Natália em participação no BBB 5 Foto: Divulgação

Há 20 anos, a quinta edição do BBB se ancorava como uma das de maior audiência de todos os tempos. E nela estava a cearense Natália, primeira a partir de Fortaleza rumo ao sonho de ganhar o reality. Acabou se envolvendo com a “panelinha” de vilões do jogo. Ela e os colegas combinavam votos regularmente em Jean Wyllys e Grazi Massafera, os dois então mais favoritos aqui fora.

A eterna "Iracema da Lagoa de Messejana" caiu na sexta disputa da edição justamente contra Jean e deu adeus ao sonho com 88% dos votos.