Nunca antes, na história de 25 anos do Big Brother Brasil, um participante cearense conseguiu escapar do primeiro Paredão. Mas a "maldição", como brincam os telespectadores do programa nas redes sociais, foi "quebrada" na noite dessa terça-feira (4), com a eliminação da trancista carioca Camilla e a permanência da bailarina Renata Saldanha na casa.

Até Renata, foram sete os cearenses que, submetidos à primeira avaliação do público do reality show, sucumbiram: Natália Nara (BBB 5), Roberta Brasil (BBB 6), Rafael Memória (BBB 8), Lucas Fernandes (BBB 18), Patrícia Leitte (BBB 18), Kerline Cardoso (BBB 21) e Vyni (BBB 22).

Muitos deles enfrentaram os "favoritos" a ganhar o prêmio, como no caso da então VJ Natália Nara, que disputou com Jean Wyllys, vencedor da edição, e Rafael Memória, que enfrentou o músico Rafinha no Paredão.

Legenda: Natália Nara enfrentou Jean Wyllys no Paredão Foto: Reprodução/TV Globo

Outros chegaram a ser "esperados" na berlinda pelo público, que queria tirá-los de qualquer forma. Caso, por exemplo, de Patrícia Leitte, que integra ainda hoje o ranking de rejeições no BBB — ela foi eliminada com 94,26% dos votos.

Relembre eliminações mais antigas de cearenses

Natália Nara (BBB 5) : Com 88% dos votos, foi derrotada por Jean Wyllys no 6º Paredão;

: Com 88% dos votos, foi derrotada por Jean Wyllys no 6º Paredão; Roberta Brasil (BBB 6) : Com 76% dos votos, foi derrotada por Rafael;

: Com 76% dos votos, foi derrotada por Rafael; Rafael Memória (BBB 8) : Com 63% dos votos, foi o segundo eliminado da edição. Disputou o Paredão contra o paulista Rafinha;

: Com 63% dos votos, foi o segundo eliminado da edição. Disputou o Paredão contra o paulista Rafinha; Lucas Fernandes (BBB 18) : Com 49,92% dos votos, foi o 5º eliminado da edição;

: Com 49,92% dos votos, foi o 5º eliminado da edição; Patrícia Leitte (BBB 18): Com 94,26% dos votos, enfrentou Caruso e Diego, seus dois aliados, no Paredão.

Eliminações mais recentes

Kerline Cardoso teve poucos dias na casa mais vigiada do Brasil, mas é conhecida como uma das primeiras eliminadas mais memoráveis do programa. A cearense deixou o reality com 83,5% dos votos, em um Paredão que também contava com Sarah Andrade e Rodolffo.

Legenda: Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21 Foto: Reprodução/TV Globo

A eliminação de "Ker" foi após um desentendimento com Lucas Penteado nas primeiras festas da edição.

Já Vyni, apesar de não ter agradado o público pelo jogo "morno", ainda é um dos cearenses mais longevo no BBB. O caririense foi o 8º eliminado de sua edição, com 55,87% dos votos. Ele enfrentou Gustavo Marsengo e Pedro Scooby.

Eliminação de Camilla e permanência de Renata

Camilla foi eliminada do BBB 25 nessa terça-feira. A trancista carioca recebeu 94,67% dos votos no Paredão contra Renata e Vilma, que são aliadas e tiveram menos de 3% dos votos, cada uma.

Renata é professora de dança e coordenadora em uma escola de ginástica rítmica em Fortaleza. Ela cresceu em uma comunidade do Barroso, na periferia da Capital, e começou sua trajetória na dança na Edisca. Foi na ONG, inclusive, que ela conheceu a fisioterapeuta e também bailarina Eva Pacheco, dupla com quem entrou no reality show.

Renata e Eva conseguiram a primeira imunidade da edição após uma prova de resistência. Eva já foi Líder uma vez e Renata ganhou o Anjo, também, uma vez.