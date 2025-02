'Não posso ficar sozinha', diz Vilma a Renata no BBB 25 após saída de Diogo Almeida

A confinada Vilma ficou pensativa após a saída do filho, o ator Diogo Almeida. do BBB 25, no sexto paredão. Na manhã de quarta-feira (26), no jardim, quando Renata se aproximou dela e perguntou como a estudante de Nutrição estava se sentindo, a sister falou sobre se sentir sozinha.

"Tranquila, mesmo. Tem que seguir, cara. Mas conto com vocês. Vocês me dando apoio, gente, é só o que eu preciso. Só não posso ficar sozinha", diz Vilma para a bailarina.

Renata respondeu: "Não, aqui ninguém está sozinho. Se precisar de alguma coisa, pode chamar".

Vilma agradeceu e relembrou que alguns participantes dormiram no Quarto Fantástico com ela na noite da saída do filho, inclusive o Líder João Pedro, que acabou recebendo uma punição e perdendo 50 estalecas.