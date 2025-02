Saiba quem foi para o Quarto do Desafio no BBB 25

Vinícius apertou o botão secreto e foi escolhido para entrar no Quarto do Desafio do Big Brother Brasil 2025, na manhã desta quarta-feira (26). Antes de começar a dinâmica, o promotor de eventos teve ainda a tarefa de vetar uma pessoa da Prova do Líder desta quinta (27) e decidiu tirar Maike da disputa.

Legenda: Vinícius apertou o botão secreto Foto: Reprodução/Globoplay

Em uma câmara escura, Vinícius recebeu a missão de encontrar as três letras que formam a palavra VIP. Se conseguisse cumprir a tarefa, ele estaria imune nesta semana, iria para o VIP e poderia vetar mais uma pessoa da Prova do Líder. Contudo, se não conseguisse encontrar as letras em 10 minutos, estaria na Xepa e iria direto para o Paredão.

O brother venceu a dinâmica.

Como foi a prova?

Vinícius teve dez minutos para encontrar três letras específicas em meio a diversos outros objetos, incluindo outras letras.

Legenda: Vinícius teve 10 minutos para concluir a tarefa Foto: Reprodução/Globoplay

O participante precisou se concentrar em meio a um ambiente totalmente escuro e com sons de de risadas e outros sons horripilantes.

Vetados da Prova do Líder

Como recompensa por ganhar o desafio, Vinícius vetou dois de seus principais adversários no game da Prova do Líder: Maike e Vilma.