Tadeu Schmidt anunciou mais uma novidade no Big Brother Brasil (BBB) 25 . Um botão misterioso levará um dos brothers para o Quarto do Desafio, por meio do qual sofrerá consequências boas ou ruins para o jogo.

Após o toque de acordar desta quarta-feira (26), os moradores da casa mais vigiada do País vão se deparar com o botão disposto no gramado da casa. Quem apertá-lo primeiro ganha, imediatamente, o poder de vetar um participante da próxima Prova do Líder.

Após escolher o vetado, a pessoa vai para o Quarto do Desafio. "Lá nesse quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra VIP, a letra "V", letra "I" e a letra "P". Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar um botão dentro do tempo determinado", explicou Tadeu durante o programa desta terça-feira (25).

Consequências

Se o participante cumprir o desafio dentro do tempo, receberá como consequência uma imunidade, a oportunidade de vetar um segundo brother da Prova do Líder e ainda vai para o VIP.

Caso não consiga sair do cômodo a tempo, o brother estará fora da Prova do Líder, vai direto para a Xepa e estará automaticamente no Paredão.

