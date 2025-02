'Que História é Essa Porchat?', de Fábio Porchat, chega a Fortaleza em maio; veja valor dos ingressos

O comediante Fábio Porchat apresenta o stand-up “Histórias do Porchat” em Fortaleza, no dia 3 de maio, no Cineteatro São Luiz. O humorista promete trazer ao público relatos divertidos de suas viagens ao redor do mundo.

Com quatro anos em cartaz, o espetáculo já foi apresentado em mais de 33 cidades no Brasil e seis países, totalizando 364 sessões e mais de 310 mil espectadores. Agora, a turnê de despedida chega à Capital cearense com duas sessões no mesmo dia – uma às 17h e outra às 20h.

Em “Histórias do Porchat”, o comediante revisita episódios curiosos e hilários de suas viagens, como um encontro com gorilas em um safári na África, uma massagem inusitada na Índia e uma situação desconcertante no Nepal.

“Minha ideia foi criar um show que fosse uma válvula de escape. Quero que as pessoas riam juntas, sem polêmicas ou assuntos complicados, para que possam se desconectar dos problemas e simplesmente aproveitar”, ressaltou o humorista.

Considerado um dos humoristas mais influentes do Brasil, Fábio Porchat é conhecido por trabalhos no teatro, cinema, televisão e internet. Na TV Globo, ele apresenta o “Que História É Essa, Porchat?”, programa no qual celebridades são convidadas para contar relatos curiosos da trajetória de vida.

Show ‘Histórias do Porchat’

Data: 3 de maio

Horário: 20h

Local: Cineteatro São Luiz - Rua Major Facundo, 500, Centro - Fortaleza-CE

Ingressos: Via Sympla

Valores: R$140,00 (inteira) - R$70,00 (meia-entrada) - R$100,00 (promocional com doação de 1kg de alimento)

Classificação indicativa: 14 anos. | Proibida entrada após o início do espetáculo.

