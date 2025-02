Concorrentes de 'Ainda Estou Aqui', 'Anora' e 'Conclave' são candidatos favoritos a Melhor Filme no Oscar 2025

Restam poucos dias até o Oscar 2025, no próximo domingo (2), data em que os melhores filmes da temporada sairão consagrados ou esnobados do maior prêmio do cinema mundial. Neste ano, em especial, os brasileiros esperam com ainda mais ansiedade pela noite, já que o longa 'Ainda Estou Aqui' figura entre as principais categorias, incluindo a mais grandiosa, a de Melhor Filme. No entanto, a disputa será acirrada e dois entre os demais concorrentes já se destacam entre os favoritos: 'Anora' e 'Conclave'.

O que pode engrandecer um favorito na busca pela estatueta de 'Melhor Filme' no Oscar? Os fatores para responder essa questão são diversos e vão desde a predileção da Academia por alguns gêneros cinematográficos até a contagem de quantos outros prêmios cada longa já levou antes mesmo da "grande noite". É justamente aí que se complica a trajetória de 'Ainda Estou Aqui', por exemplo, nessa busca pelo prêmio mais visado.

Veja também Verso Filme brasileiro “O Último Azul” ganha Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim Verso Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2025 para quem quer torcer por Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’

Mesmo com a produção brasileira sendo considerada favorita à categoria de 'Melhor Filme Internacional', nessa outra tudo é diferente. 'Anora' e 'Conclave' despontaram nas últimas semanas como os verdadeiros favoritos, mesmo após muitos terem colocado como algo quase certo que a premiação entregasse a estatueta a 'O Brutalista'. O que difere cada um deles nessa disputa, inclusive, são detalhes mínimos, mas que fazem toda a diferença.

Anora

Em 'Anora', a personagem-título é jovem stripper do Brooklyn vivida pela atriz Mikey Madison. A história percorre o momento em que ela conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha, iniciando um romance que parece uma verdadeira história de Cinderela. Durante uma viagem a Las Vegas, o casal resolve se casar de forma impulsiva, mas quando a notícia chega à Rússia, o conto de fadas parece prestes a desmoronar muito rapidamente.

O longa dirigido e roteirizado por Sean Baker, já conhecido por obras como 'Projeto Flórida' e 'Tangerina', parecer ser o mais recente alvo das críticas nas redes sociais. Muitos perfis brasileiros revolveram, ao menos nesta última semana, usar a obra como foco dos comentários negativos, algo semelhante ao que ocorreu há semanas com 'Emilia Pérez', vale recordar.

Veja o trailer:

Mas para a crítica especializada, não nos enganemos, 'Anora' deveria ser o favorito desde o início dessa corrida. Não à toa, levou as principais categorias dos prêmios das quatro organizações principais da indústria, considerados indicadores de como pensa a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Isso ocorre porque os votantes são bem semelhantes, o que pode significar o mesmo voto em diferentes premiações.

No PGA, o Sindicato dos Produtores da América, 'Anora' saiu como o grande vencedor com 'Melhor Filme'. Assim também foi nos prêmios do DGA, o Sindicato dos Diretores da América, com 'Melhor Direção', e WGA, o Sindicato dos Roteiristas da América, com 'Melhor Roteiro Original'.

Apenas uma vez, em toda a história, um filme ganhou PGA, DGA e WGA e perdeu o Oscar, por exemplo. Na época, quando 'Brokeback Mountain' perdeu para 'Crash', vencedor do SAG daquele ano, a premiação ficou conhecida como o pior Oscar de todos.

Além disso, no sistema de votação utilizado pelo Oscar atualmente, com voto preferencial, 'Anora' também sai como o favorito. Baker saiu ainda mais forte da temporada de premiações e empolgou ao levar a Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Conclave

Em 'Conclave', a história começa com a morte do papa, o que leva a uma reunião do colégio de cardeais para decidir o nome do novo pontífice. Caberá Lawrence (Ralph Fiennes), a responsabilidade de executar essa reunião confidencial, escolhido a dedo por ordem do papa antes de morrer. Nesse meio, Lawrence se vê no centro de uma conspiração e descobre um segredo que pode abalar os próprios alicerces da Igreja.

Vencedor do BAFTA, 'Conclave' é considerado o mais encaixado no que já é esperado de um vencedor do Oscar. Mas a vitória no prêmio citado aqui, por exemplo, não foi nenhuma surpresa, já que o prêmio britânico é conhecido por preferir histórias europeias, além de diretores europeus, o que é o caso de Edward Berger.

Outra vitória importante dele ocorrei no SAG, o Sindicato dos Atores, com o longa abocanhando a categoria de 'Melhor Elenco', a principal.

Veja o trailer:

A premiação, inclusive, sempre teve muita força por conta da maior parte dos votantes da Academia serem atores. No entanto, o cenário é diferente hoje em dia. Será que mesmo assim será o suficiente?

No caso de 'Ainda Estou Aqui', nem se fala. Seria praticamente uma surpresa absurda sair como o grande vencedor do Oscar, já que o longa brasileiro sequer levou algum desses prêmios citados, algo que seria sem precedentes.

No fim das contas, para além da contagem de estatuetas, o grande favoritismo segue nas mãos de 'Anora'. Resta saber se tudo se confirmará no próximo domingo.