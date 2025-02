Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2025 para quem quer torcer por Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’

Na expectativa de vitórias inéditas do Brasil no Oscar de 2025, estabelecimentos de Fortaleza irão promover transmissão da cerimônia da premiação no próximo domingo (2).

A data, que coincide com o segundo dia do Carnaval no País, será marcada por programações especiais em diferentes endereços da Cidade, com mistura de folia e cinema, quiz especial sobre o prêmio e até "Fernanda Torres" de papelão.

Vila Camaleão

Legenda: Vila Camaleão vai receber programação de Carnaval e transmissão do Oscar no domingo (2) Foto: Divulgação

O restaurante e bar Vila Camaleão, que vai promover festas de carnaval ao longo da folia, irá aliar atrações da festa com a transmissão do Oscar 2025 neste domingo (2). A programação abre às 20 horas com previsão de seguir até 3 horas da manhã.

Na área externa, haverá telão com áudio, para quem quiser acompanhar com mais atenção. Já na área interna, haverá Belinho da Silva e Vanessa A Cantora como atrações musicais, com o prêmio sendo transmitido nas televisões.

Quando: domingo, 2, a partir de 20 horas

domingo, 2, a partir de 20 horas Onde: Vila Camaleão (Av. Barão de Studart, 671 - Meireles)

Vila Camaleão (Av. Barão de Studart, 671 - Meireles) Quanto: R$ 20 (valor de 1º lote) / R$ 30 (valor de 2º lote)

R$ 20 (valor de 1º lote) / R$ 30 (valor de 2º lote) Mais informações: @vilacamaleao

Bulls Beer House

Legenda: Bulls Beer House irá transmitir o Oscar de 2025 tanto na unidade da Parquelândia (foto) quanto na da Aldeota Foto: Divulgação

O pub Bulls Beer House garante a transmissão do Oscar em áudio e telão tanto na unidade da Parquelândia quanto na da Aldeota.

Nas duas casas do Bulls Beer House, a programação inicia a partir de 19 horas, com um “esquenta” especial com um quiz referente aos filmes indicados e ao Oscar. Além das brincadeiras, haverá “Fernanda Torres” de papelão em tamanho real e “troféu do Oscar”, para o público bater fotos, e referências à atriz nos drinques.

Quando: domingo, 2, a partir de 19 horas

domingo, 2, a partir de 19 horas Onde: Bulls Beer House da Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700)

Bulls Beer House da Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700) Entrada livre; nas duas unidades do Bulls

nas duas unidades do Bulls Mais informações: @bullsbeerhouse

The Ribs Smoke House

Do mesmo grupo do Bulls Beer House, o The Ribs Smoke House também irá exibir o Oscar deste ano no local. Lá, a programação se concentra na transmissão da cerimônia de premiação.

Curiosamente, o local onde hoje funciona o The Ribs está no mesmo endereço no qual, há 26 anos, outro estabelecimento exibiu o Oscar no qual Fernanda Montenegro e "Central do Brasil" concorreram (leia mais abaixo).

Quando: domingo, 2, a partir de 21 horas

domingo, 2, a partir de 21 horas Onde: The Ribs Smoke House (Av. Barão de Studart, 2023 A - Dionísio Torres)

The Ribs Smoke House (Av. Barão de Studart, 2023 A - Dionísio Torres) Reservas aceitas com chegada até 20 horas

com chegada até 20 horas Mais informações: @theribsbr

Oscar com "Central do Brasil" e Fernanda Montenegro também foi transmitido em Fortaleza

As coincidências entre o Oscar de 1999 e o de 2025 não estão concentradas nas indicações da mãe Fernanda Montenegro e da filha Fernanda Torres por filmes dirigidos pelo cineasta Walter Salles. As transmissões das cerimônias, separadas por 26 anos, também guardam surpresas.

Segundo informações do Núcleo de Documentação e Registro do Cinema do Dragão, o evento no qual Fernandona e "Central do Brasil" foram indicados o Oscar ganhou exibição em, pelo menos, dois espaços de Fortaleza.

Um deles foi a própria sala de cinema do complexo cultural, na época Espaço Unibanco Dragão do Mar. Matéria do Diário do Nordeste da época ressalta "coquetel da festa de Hollywood" como um diferencial.

Outro espaço que acolheu transmissão da cerimônia foi o antigo bar Capitão Mostarda, que ocupava o número 2023 da av. Barão de Studart, onde neste domingo (2) o The Ribs promove exibição do Oscar.