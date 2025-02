Banda Lavandas reúne ex-integrantes da banda Os Alfazemas e faz estreia oficial no Carnaval de Fortaleza

Novidade com gostinho de familiaridade para quem é folião de carteirinha do Carnaval de Fortaleza. É nessa toada que a banda Lavandas faz a estreia oficial no Ciclo Carnavalesco da capital cearense, com apresentação marcada para a segunda-feira (3), no polo do Benfica.

Formado por Assis Costa (vocal), Carolina Maia (bateria), Thiago Oliveira (guitarra e vocal), Aldenor Paiva (teclado) e Junior Oliveira (baixo), o grupo é composto por membros de outra banda conhecida das festas da Cidade, Os Alfazemas, que encerrou as atividades em 2021.

Com promessa de unir “marcas registradas” do grupo, como shows enérgicos e intensos, a outros aspectos inéditos, integrantes da Lavandas partilham ao Verso os caminhos que seguiram até chegar no momento atual e adiantam planos para o futuro da banda.

"Nova identidade e proposta"

“A Lavandas surgiu da necessidade da maioria dos integrantes dos Alfazemas de ocupar espaços na cidade que já não eram mais ocupados pela banda. Com essa iniciativa, criamos a oportunidade de ampliar o repertório e nos abrir para novas influências musicais”, explicam os artistas em resposta coletiva.

“Assim, a Lavandas nasce com a proposta de explorar diferentes sonoridades e continuar levando música para lugares onde sempre gostamos de tocar, mas com uma nova identidade e proposta artística”, seguem. O movimento de retomada dos músicos começou ainda em 2024, com foco em estar tudo pronto para o Carnaval deste ano.

Legenda: Banda Lavandas fará estreia na programação oficial da Prefeitura de Fortaleza, ocupando o palco do polo do Benfica Foto: Ismael Soares

“Demos início aos ensaios, à definição de uma nova identidade visual e já começamos a desenvolver o projeto para o ciclo carnavalesco. A formação da banda se consolidou a partir desse processo e com a chegada do Assis Costa nos vocais, que trouxe um frescor para o som e uma energia massa de convivência”, explicam.

O “fio condutor” de referências musicais para a banda são a música brega e romântica, às quais o grupo incorpora “ritmos que dialogam bem com essa proposta, como o forró, o carimbó, a cumbia e a lambada”. “Aí, executamos tudo isso com uma pegada intensa, cheia de suingue e com uma atitude bem rock n roll”, definem.

Estreias oficiais na folia de Fortaleza

A estreia oficial da Lavandas ocorreu ainda durante o pré-carnaval de Fortaleza, em uma apresentação na concentração do bloco É Só Isso Mesmo, no Barvioli, importante reduto da folia na Cidade.

“Desde o início, fomos recebidos com muito carinho, tanto pelo bloco, que nos fez esse convite especial, quanto pelo público. Na plateia, estavam muitos amigos queridos e músicos com quem já dividimos palcos em outros carnavais. Foi uma primeira apresentação muito significativa, cheia de energia e acolhimento. Nos sentimos abraçados, e a experiência foi simplesmente incrível!” Banda Lavandas

Já a próxima apresentação da Lavandas será a estreia na programação oficial da Prefeitura de Fortaleza, ocupando o palco do polo do Benfica, também tradicional na festa da capital cearense.

“O ciclo carnavalesco é de grande importância para nós, especialmente por nossa ligação afetiva com o Polo do Benfica, um dos mais tradicionais da cidade, onde construímos uma história significativa ao longo dos anos, anteriormente como Os Alfazemas”, destacam os integrantes.

A apresentação da Lavandas na Praça João Gentil está marcada para a segunda-feira de Carnaval (3), com previsão de início às 16 horas. “A rica história do Benfica e o público caloroso que sempre nos acolheu com tanto carinho tornam essa estreia no Carnaval de Fortaleza ainda mais significativa”, partilham.

Lançamentos e parcerias

Para além do Carnaval, o grupo planeja “expandir” a presença na cena musical de Fortaleza, apostando em lançamentos e parcerias. “Estamos trabalhando na produção de novas músicas e planejamos lançar singles ao longo dos próximos meses, culminando em um EP até o final do ano”, adiantam.

Legenda: Expansão na cena musical de Fortaleza, lançamentos e parcerias estão no horizonte da Lavandas Foto: Ismael Soares

“Já temos eventos particulares agendados, resultado do carinho e da saudade que nosso público fiel tem demonstrado, nos convidando para celebrar momentos especiais com nossa música. Também estamos explorando parcerias com outros artistas e coletivos para projetos colaborativos que enriqueçam nossa trajetória artística”, prometem.