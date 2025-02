Daniela Beyruti confirma negociação com Boninho para novo reality e retorno do 'The Voice' no SBT

Daniela Beyruti, presidente do SBT, confirmou que está em negociações com Boninho para a produção de um reality show na emissora, e anunciou que canal 12 comprou os direitos de "The Voice". Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, ela falou que o projeto está em desenvolvimento, e que ainda não tem data de estreia.

"A gente vai ter reality show, sim, só não sabemos quando. Porque não gosto de fazer as coisas correndo e já estamos perto de março. Se der tempo de fazer bem feito, por que não? Caso contrário, vai ser um projeto para 2026", disse a presidente da emissora.

Sobre a participação do ex-diretor do Big Brother Brasil (BBB), que saiu da TV Globo no fim de 2024, Daniela basicamente cravou a participação dele na produção. Nos últimos dias, os boatos se Boninho no SBT se intensificaram após ele aparecer em uma foto ao lado das filhas de Silvio Santos.

"Não gostaria de fazer se não for com ele. Porque ele tem know-how, uma marca, sabe fazer como ninguém. E o Boninho também está com muita vontade de voltar [à TV]. E se quer uma parceria com a gente, por que não?", comentou a presidente do SBT.

O reality deve ser no formato de confinamento, semelhante ao BBB e à 'Fazenda'. É especulado que o programa seja a versão brasileira de "House of The Villains" (Casa dos Vilões, em português), que teve duas temporadas de sucesso nos Estados Unidos.

The Voice no SBT

Na entrevista ao portal Léo Dias, Daniela Beyruti confirmou que o retorno do reality musical "The Voice" no Brasil por meio do SBT. O programa teve 12 temporadas de sua versão brasileira na Globo e saiu da emissora global em 2023.

"Esse ano vai ter o The Voice no SBT", assinalou a filha de Silvio Santos.

Ela disse que não foi definido que fará a apresentação, e chegou a ser questionada se Tiago Leifert era um nome cotado. O jornalista, que atualmente é contratado do SBT, já foi apresentador do The Voice na TV Globo.

"Eu acho que não. Ele tá lá, mas nas primeiras conversas com ele, ele falou que queria fazer o futebol. Isso seria outra conversa, mas hoje não tem nada decidido", respondeu.

