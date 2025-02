Boninho aparece ao lado de filhas de Silvio Santos e aumenta rumores de ida ao SBT

Boninho, de 63 anos, apareceu em uma foto ao lado de três filhas de Silvio Santos, neste domingo (23). Foi a atual presidente do SBT, Daniela Beyruti, quem compartilhou o registro através dos stories do Instagram. O encontro reacendeu os rumores sobre a possível ida do diretor para a emissora.

"Que encontro especial", escreveu Daniela na imagem. No encontro também estava Boni, pai de Boninho, e Patrícia e Rebeca Abravanel.

As especulações, o eterno ‘Big Boss’, que deixou a Rede Globo no final do ano passado após mais de 40 anos de contrato, estaria negociando para assumir parte da programação matinal do SBT junto de sua esposa, a apresentadora Ana Furtado.

Segundo o portal Notícias da TV, o ex-diretor da Globo deve ir para o SBT também com Carlos Tramontina, que recentemente esteve do Teleton, exibido no canal fundado por Silvio Santos.

Visitas ao SBT

Além da foto com as herdeiras do SBT, Boninho esteve nos estúdios da emissora outras duas vezes. Já no mês de fevereiro, ele apareceu no quadro ‘Jogo das três pistas’, do programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel. Na ocasião, disputavam Tiago Leifert e André Marques.

Outros boatos dão conta de que Boninho também esteve conversando com a RedeTV!. Os próximos passos do gigante da TV ainda são desconhecidos.

José Bonifácio Brasil de Oliveira começou a carreira aos 17 anos na Rádio Excelsior, em São Paulo, e de lá seguiu para a Rádio Globo, até estrear na TV Globo em 1984. Por lá, foi responsável pela criação e desenvolvimento de diversos quadros e programas de sucesso.