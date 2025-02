Aline Bianca, musa de escola de samba, sofre infarto horas após desfilar e morre no Espírito Santo

A musa da Independente de Boa Vista e empresária Aline Bianca, 38, morreu na tarde deste domingo (23), horas após desfilar pela agremiação no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo. As informações foram divulgadas no perfil da escola no Instagram.

De acordo com a escola de samba, Aline já estava em casa, quando passou mal e foi encaminhada para um hospital. Na unidade de saúde, ela sofreu um infarto e não resistiu.

"A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba", diz o comunicado postados nas redes sociais.

Segundo informações do g1, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial tiveram início na noite do sábado (22). A Independente de Boa Vista foi a sexta a desfilar, entrando na avenida às 5h28. O espetáculo durou 1h01.

Novo salão

Aline desfilou a frente do segundo carro alegórico ao lado do muso Jessé Ruffino. Segundo a assessoria dela, Aline e o esposo, Rafael Aquino, planejavam a inauguração do novo espaço do salão Aline Bianca no primeiro semestre deste ano.

"Familiares e amigos estão consternados. Aline deixou um legado de beleza, amor e superação. Ela desfilava no Carnaval de Vitória havia três anos", disse a assessoria, em nota.