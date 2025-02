Morre Roberta Flack, cantora do hit 'Killing me Softly', aos 88 anos

A cantora Roberta Flack, dona do hit "Killing me Softly With His Song", morreu na manhã desta segunda-feira (24), aos 88 anos. O falecimento foi informado por um representante da artista à revista Variety.

A causa da morte da artista do gênero R&B não foi informada pela nota.

"Nosso coração está partido após a morte da gloriosa Roberta Flack nesta manhã. Ela morreu tranquilamente, cercada por sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela era também uma orgulhosa educadora", diz nota.

Veja também Zoeira Mariah Carey anuncia show em Belém com palco flutuante sobre o rio Guamá; saiba data Zoeira Guilherme expõe Camilla após sister dizer que não votaria em Vitória e gera caos no BBB 25

Trajetória de sucesso

A carreira de sucesso de Roberta Flack começou a se desenhar em 1971 quando sua versão da música "The First Time Ever I Saw Your Face" fez parte da trilha sonoro do filme "Perversa Paixão", de Clint Eastwood.

Em seguida, ela atingiu o topo das paradas musicais com "Killing me Softly", música com qual a ela ganhou seu dois primeiro Grammys, nas categorias Melhor Performance Pop Vocal, e Gravação do Ano, em 1974.

O auge de sua carreira foi em 1974, com "Where Is The Love", música que também lhe rendeu dois Grammys. No total, Roberta foi indicada 13 vezes ao Grammy, com a últila sendo em 1995, com seu álbum "Roberta".

Em 2020, Flack ganhou o "Lifetime Achievment Award", uma premiação especial dentro do Grammy, dada para reconhecer a contribuição da artista para a indústria musical ao longo das décadas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.