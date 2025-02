Guilherme expõe Camilla após sister dizer que não votaria em Vitória e gera caos no BBB 25

A madrugada após a formação do sexto paredão do BBB 25 parece ter movimentado peças importantes do jogo na última semana. Como esperado, Vitória Strada, Camilla e Thamiris se tornaram o centro de uma discussão intensa, que ainda envolveu diversos outros brothers, especialmente Guilherme, que resolveu defender a atriz e ainda expor as irmãs cariocas entre os demais jogadores.

Tudo iniciou com um abraço de Camilla em Vitória, que junto de Diogo e Vilma completa a berlinda desta semana. "Nós estamos com você desde o início. Eu estava contigo todas as vezes que você precisou. Não perde tempo tentando conquistar quem não quer ter a tua amizade", disse Camilla para a sister durante o abraço.

O movimento, entretanto, não foi visto de forma positiva por Guilherme, que resolveu se envolver na situação. "Deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve de simplesmente virar as costas para ela, me chamou ali e disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória'", expôs ele.

Desestabilizada, Camilla não demorou a se defender. Segundo a trancista, a única prioridade dela no jogo seria a própria irmã, Thamiris, e se fosse para salvá-la, votaria em qualquer outro participante. "Eu votaria, sim, na Vitória se fosse para salvar ela", argumentou.

Veja o vídeo da confusão:

Já o pernambucano enxergou essa movimentação como uma grande falsidade entre as aliadas. "Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso para mim é soltar a mão", reforçou ele.

Guilherme argumentou que as irmãs excluíram Vitória logo após a formação de paredão da semana anterior e só teriam se reaproximado depois da eliminação de Mateus, aliado e dupla da atriz no confinamento.

Thamiris se envolve

Mesmo após Camilla dizer que não havia excluído Vitória e ela dizer que, sim, estava se sentindo excluída, Thamiris decidiu se envolver na situação.

"A gente conheceu a Vitória desde o início do jogo, a gente não precisava jogar junto e a gente se aliou. A gente sempre comprou briga de Vitória. Quando precisou votar para salvar ela, a gente votou", defendeu a irmã de Camilla.

Todos continuaram discutindo, enquanto as duas irmãs pontuaram que Vitória não seria mais prioridade. "Eu não quero conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", justificou Camilla após ser questionada mais uma vez sobre possibilidade de se entenderem.

Nesse momento, a sister fez acusação grave e pontuou que Vitória teria a colocado em um logal de "preta agressiva". "Eu não te coloquei de nenhuma forma. Eu não fiz isso. É muito errado o que você está fazendo", rebateu a artista global.

A briga escalou, Aline se envolveu na confusão e ainda defendeu Vitória. Logo em seguida, Camilla chorou e negou que tivesse desrespeitado a ex-aliada em algum momento. No fim, Vitória se retirou e o desentendimento acabou repercutindo de forma velada entre todos na casa.