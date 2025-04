A cruz usada na primeira missa celebrada no Brasil, em 26 de abril de 1500, retornou ao País para uma série de celebrações na Semana Santa. O objeto irá viajar pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Bahia, além do Distrito Federal.

O item histórico saiu de Portugal no último sábado (12), passou por Braga, Fátima, Cascais e Lisboa, e chegou ao Brasil na segunda-feira (14). A peregrinação faz parte do evento "Brasil com Fé - Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz", realizado pelo Movimento Brasil com Fé, Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor.

No Brasil, a relíquia poderá ser vista até dia 26 de abril, quando será celebrada a liturgia em comemoração aos 525 anos da primeira missa, em Santa Cruz, na Bahia. No dia seguinte, a cruz deixa Porto Seguro para retornar ao Museu da Sé de Braga, em Portugal.

Como foi a primeira missa no Brasil?

Legenda: A primeira missa do Brasil pelos mãos do pintor brasileiro Vitor Meirelles. O quadro foi pintado entre 1859 e 1861, em Paris. Foto: Reprodução

Em 22 de abril de 1500, colonos portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral avistaram, pela primeira vez, o litoral da Bahia. Mas foi apenas no dia seguinte que Cabral decidiu enviar marinheiros para explorar a nova terra, tornando-se esse o primeiro contato entre os europeus e os povos originários do Brasil.

Após quatro dias de exploração da costa brasileira, no dia 26 de abril, um domingo, os colonos celebraram a primeira missa do País, no atual município de Porto Seguro. Frei Henrique de Coimbra, um frade franciscano que acompanhava a expedição de Cabral, foi o responsável por conduzir a cerimônia.

Para a missão dos portugueses, a primeira missa oficializou a posse da terra em nome da Coroa Portuguesa e iniciou o movimento de catequização dos indígenas, mesmo que contra a vontade deles.

