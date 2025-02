Mariah Carey anuncia show em Belém com palco flutuante sobre o rio Guamá; saiba data

A cantora Mariah Carey surpreendeu os fãs brasileiros com a informação de um novo show no país. Além de participar do festival The Town, em São Paulo, ela também vai se apresentar em Belém do Pará. No dia 17 de setembro, ela vai cantar em um palco de 25 metros em forma de vitória-régia, que vai flutuar sobre o rio Guamá. As informações foram reveladas em entrevista da cantora ao Fantástico, exibida no domingo (23).

A cantora irá se apresentar no evento "Amazônia Para Sempre". A ocasião se dará dois meses antes de a capital do Pará sediar a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30) da Organização das Nações Unidas (Onu).

Veja trecho de entrevista:

"Você está preparada para o calor?", perguntou a repórter Giuliana Girardi. A cantora respondeu: "Desde que haja um lugar para me abrigar, estarei bem".

Show será transmitido

Antes de Mariah, Ivete, Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara vão se apresentar no palco-flor antes da Mariah, em 17 de setembro. Mariah ainda tentou falar uma frase típica:

O show em Belém não será aberto ao público, mas será transmitido ao vivo pelo Multishow, no dia 17 de setembro.

"Será uma surpresa para mim! Porque ainda eu tenho que montar esse show! Vai demorar um pouco, mas com certeza será empolgante e divertido", afirma.