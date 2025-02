Amigo de Whindersson Nunes nega que humorista está internado por 'marketing'

O comediante Whindersson Nunes deve ficar 30 dias internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. Embora a notícia da internação tenha se tornado pública somente na última quinta-feira, ele está internado há uma semana.

Segundo familiares e amigos de Whindersson, toda a movimentação partiu do próprio artista, de 30 anos, ao notar que ele estava precisando de ajuda para tratar as causas da depressão.

O empresário e sócio de Whindersson, Alex Monteiro, ressalta que o comediante: “é uma das pessoas mais conscientes que já conheci”.

Veja também Zoeira Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica no interior de São Paulo: ‘Decisão própria’ Zoeira Pai de Whindersson Nunes se manifesta após internação psiquiátrica do humorista: 'Eu já havia pedido'

Alex Monteiro relatou ainda que o artista “já estava fazendo tratamento com psiquiatra, ele tem as flutuações emocionais e já estava dando sinais de que procuraria a internação, embora não tivesse falado diretamente. Whind sempre teve essa busca por evoluir e viu nessa oportunidade uma forma de se entender mais”.

De acordo com ele, “logo, logo, Whindersson estará aqui de volta”. O comediante do Piauí faz sucesso há 13 anos, desde que vídeos de paródias e outras situações bem-humoradas começaram a atrair milhares de visualizações no YouTube.

Das telas, passou a fazer shows pelo país. Com a carreira como youtuber, Whindersson conquistou uma legião de fãs e já reúne mais de 44,8 milhões de inscritos na plataforma.

Tensões e adoecimento

De acordo com o empresário, Whindersson sempre foi uma pessoa leve no dia a dia. Mas sempre se cobrou muito. Ele relata que o artista disse uma vez: "Você já reparou como nós mesmos nos colocamos em situações para nos machucarmos? Como se para vivermos algumas questões, só passando por um sofrimento?"

No campo pessoal, o empresário diz que Whindersson também tem muitas tensões, já que esse aspecto deixou de ser privado e a repercussão sobre o que ele faz é grande.

Nesse sentido, o comediante já teve o casamento e a separação com a cantora Luísa Sonza como alvo de comentários, a descoberta de outros relacionamentos posteriores, como com Maria Lina, e a perda do bebê que esperavam em maio de 2021.