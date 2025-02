Pai de Whindersson Nunes se manifesta após internação psiquiátrica do humorista: 'Eu já havia pedido'

O pai do influenciador Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, se pronunciou por meio das redes sociais após confirmação de que o filho foi internado em uma clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental. Em relato publicado no perfil do Instagram, nesta sexta-feira (21), ele contou já ter pedido em ocasiões anteriores ao humorista para procurar ajuda médica especializada.

"Whindersson decidiu por conta própria se internar numa clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus", escreveu o pai do artista.

Na mesma mensagem, Hidelbrando afirmou que tem confiança nesse novo momento. "Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão na torcida por ele", finalizou ele com agradecimento.

Cuidado com a saúde mental

Whindersson está internado em uma clínica psiquiátrica no Interior de São Paulo desde a semana passada, segundo apontou informação da Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira do comediante. O comunicado veio a público na noite dessa quinta-feira (20).

No pronunciamento, a empresa reforço que a internação ocorreu por "decisão própria" de Whindersson e com o "devido acompanhamento médico".

Nenhuma informação sobre a agenda de compromissos do cantor, humorista e youtuber foi atualizada. A produtora explicou que a medida foi motivada pensando no "cuidado com sua saúde" e "buscando o tratamento adequado para seu bem-estar".