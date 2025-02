Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica no interior de São Paulo: ‘Decisão própria’

Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo desde a semana passada. A informação foi confirmada pelo Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira do comediante, na noite desta quinta-feira (20).

Segundo comunicado oficial enviado ao portal Hugo Gloss, o humorista se internou por “decisão própria” e com o “devido acompanhamento médico”. A produtora explicou que a medida foi motivada pensando no “cuidado com sua saúde" e "buscando o tratamento adequado para seu bem-estar.”

Veja também Zoeira Bruna Marquezine e João Guilherme terminam relacionamento, diz jornalista Zoeira Caso Liam Payne: Justiça argentina declara inocentes amigo e funcionários de hotel

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama” Comunicado oficial do Non Stop Produções Artísticas

A equipe do piauiense não deu detalhes, porém, acerca do tempo de tratamento, nem da futura agenda de shows. “Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento”, finaliza o comunicado.

Legenda: Escritório responsável pela gestão da carreira do comediante publicou comunicado oficial sobre a internação Foto: Reprodução

SAÚDE MENTAL

Com a carreira como youtuber, Whindersson Nunes conquistou uma legião de fãs e já reúne mais de 44,8 milhões de inscritos na plataforma. O sucesso fez o comediante levar seu trabalho aos palcos.

O show “Efeito Borboleta”, lançado no YouTube no último dia 25 de dezembro, já ultrapassa as 3,4 milhões de visualizações. A apresentação marcou o retorno do humorista aos palcos, após pausas no trabalho e nas redes sociais para cuidar da saúde mental.

O tema tem sido, inclusive, recorrente nas entrevistas de Whindersson. Ele tem destacado questões de depressão, ansiedade e o impacto da fama na vida pessoal, ressaltando a importância de buscar ajuda médica.