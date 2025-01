Whindersson Nunes faz piada com música de Luísa Sonza para Chico Moedas em novo stand-up

Whindersson Nunes citou Luísa Sonza e Chico Moedas em seu novo show de stand-up. No vídeo, lançado no YouTube, o comediante fez uma piada na qual relata um encontro com uma mulher que está no seu período menstrual, o que ela chama de "Chico".

O paraibano, então, cita trechos da música que Luísa, sua ex-esposa, compôs em homenagem ao ex-namorado.

"Ela disse: 'Eu menstruei. A gente estava aqui no clima, e eu sou dessas mulheres que não gosto de fazer nada assim'. Eu falei: 'Estou de boas'. Ela disse: 'E tu faz alguma coisa de Chico?'. Eu falei: 'Ora, se o Chico me quiseres...'", brincou Whindersson.

Para divulgar o especial, Nunes usou o famoso trecho da música no TikTok. “Se me quiseres é só ir lá no meu canal assistir o Efeito Borboleta (título do stand-up)", escreveu.

Pós-término

Apesar das brincadeiras, o humorista e a cantora sempre lidam bem em relação ao término. Eles foram casados entre 2018 e 2020.

Whindersson já elogiou Luísa durante uma live: "Linda". Ela, por outro lado, certa vez brincou sobre sentir ciúmes do ex, em entrevista ao canal no YouTube de Bianca DellaFancy: "Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem".

Fãs da cantora, entretanto, parecem não ter aprovado muito a exposição. "Esse cara virou um ser digno de pena. Ninguém liga pra ele hoje em dia, aí ele tem que citar a ex pra ver se o show bomba", disse um usuário do X. "Ele não supera nunca", comentou outra.

Lançado na plataforma no último dia 25 de dezembro, o show “Efeito Borboleta” já ultrapassa as 3,4 milhões de visualizações.