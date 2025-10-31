Diário do Nordeste
Whindersson Nunes e Luísa Sonza foram casados entre 2018 e 2020

Zoeira

Whindersson Nunes faz piada com música de Luísa Sonza para Chico Moedas em novo stand-up

A brincadeira faz parte de um show postado pelo humorista no YouTube

Redação 02 de Janeiro de 2025
Luísa Sonza e Pedro Sampaio

É Hit

Luísa Sonza e Pedro Sampaio são processados por plágio

Caso sejam condenados, artistas podem ter que pagar indenização de R$ 500 mil

Redação 26 de Junho de 2024
Cantora apareceu em foto em clima romântico

É Hit

Novo namorado? Luísa Sonza aparece em foto com médico em clima de romance

Residente de medicina, novo amor de cantora vive na Europa

Redação 16 de Fevereiro de 2024
luisa sonza

Zoeira

Luísa Sonza está vivendo um novo affair, diz colunista; conheça Luís Ribeirinho

De acordo com site, a loira conheceu o rapaz depois de uma apresentação no Rio

Redação 31 de Dezembro de 2023
Cantora Luísa Sonza postou fotos em dia de folga em Aquiraz (CE)

É Hit

Luísa Sonza chega ao Ceará para o Réveillon de Fortaleza e curte folga em praia

Cantora se apresenta em evento na capital cearense no sábado (30)

Redação 28 de Dezembro de 2023
Whindersson Nunes

Zoeira

Whindersson explica porque casamento com Luísa Sonza acabou

Declaração foi dada em documentário sobre a vida da cantora, que teve estreia na Netflix na última quarta (13)

Redação 15 de Dezembro de 2023
luisa sonza

É Hit

Luísa Sonza revela que fará nova música sobre Chico Moedas

A cantora falou sobre o assunto em entrevista ao “De Frente com Blogueirinha”

Redação 28 de Novembro de 2023
Whindersson e Luísa, Luísa Sonza

Zoeira

Whindersson Nunes chama Luísa Sonza de linda em live da ex-esposa e web reage

Os fãs ainda torcem pelo retorno do casal, que ficou juntos por cerca de quatro anos

Redação 15 de Novembro de 2023
Luísa Sonza em podcast

É Hit

Luísa Sonza revela para Diego Defante que 'parou de acreditar em Deus'

Cantora explicou que, por isso, perdeu medo de espíritos

Redação 01 de Novembro de 2023
Luísa Sonza ao lado dos membros da banda Menos é Mais

É Hit

No Ceará, Luísa Sonza se 'irrita' após público cantar 'Chico' durante versão nova; veja vídeo

Cantora participou de DVD do grupo Menos é Mais em Aquiraz (CE)

Redação 26 de Outubro de 2023
