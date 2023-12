Luísa Sonza está vivendo um novo affair, diz colunista; conheça Luís Ribeirinho

Depois do término conturbado com o youtuber Chico Moedas, a cantora Luísa Sonza estaria vivendo um novo amor. De acordo com o portal Leo Dias, a intérprete de "A Dona Aranha" está se aproximando de Luís Ribeirinho, um médico português que faz residência médica na Alemanha. O rapaz esteve recentemente no Brasil para passar férias no Nordeste.

Ainda conforme publicou o site, o affair mais recente da artista começou após um show no qual o gajo esteve. Eles começaram a se seguir no Instagram e Luís, inicialmente planejando voltar para a Europa, mudou de ideia e voltou para terras brasileiras. A decisão chegou a ser compartilhada por ele nas redes.

De volta ao Brasil, Ribeirinho estaria em Fortaleza, onde a loira está desde a última quinta-feira (28). Ela foi uma das atrações principais do Réveillon da Capital cearense neste sábado (30), mas apareceu no palco do rei Roberto Carlos um dia antes da sua apresentação e deu até uma canja num barzinho da cidade.