Luísa Sonza quer título de cidadã cearense e comprar casa no Ceará

Luísa Sonza foi uma das atrações do Réveillon de Fortaleza 2024 neste sábado (30). Em entrevista ao É Hit, do Diário do Nordeste, a cantora rasgou elogios para a capital do Ceará.

"Acho que é um dos lugares que mais amo no Brasil e no mundo", afirma a artista, que já está no Estado há cinco dias, curtindo a praia e até bares locais.

A cantora viralizou nas redes sociais após participar de um show de pagode em um bar no Meireles, na noite de sexta-feira (29). Ela também conquistou os torcedores do Fortaleza Esporte Clube ao postar uma foto com a camisa do time nas redes sociais.

Ao ser questionada se já pode receber o título de cidadã cearense, Luísa confirma e celebra: "Por favor! Por favor! Pelo amor de Deus, Ceará, Fortaleza. Eu amo esse lugar".

Em seu segundo ano consecutivo no Réveillon de Fortaleza, Luísa destaca a energia do público. "Amo esse Réveillon, esse show, amo a energia do público. Eu me divirto, sabe? É muito doido, é muito especial", fala.

Planos para comprar casa no Ceará

Durante a entrevista, Luísa destaca que já veio para a capital cearense diversas vezes. "O povo tá me vendo aqui agora, achando que é minha primeira vez. Amor, eu já rodei essa Fortaleza, venho há anos pra cá", afirma.

A cantora também afirma que pode ser que apareça "do nada como moradora" do Estado. "Eu quero comprar uma casa aqui no Ceará, vou ali pros cantos e vou me enfiar na frente da praia. Que praia linda, né? Que lugar lindo", conta.