A segunda noite do Réveillon de Fortaleza 2024 acontece neste sábado (30), no Aterro da Praia de Iracema. A programação conta com shows de Luísa Sonza, Mara Pavanelly e Mari Fernandez.

De acordo com as redes sociais da Prefeitura de Fortaleza, a programação terá início às 18 horas. Contudo, não foi revelado o horário de cada artista, apenas a ordem de apresentações. A entrada é gratuita.

Programação de Sábado (30)

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bell Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

Réveillon de Fortaleza

O primeiro dia do evento aconteceu na sexta-feira (29), com apresentação de Roberto Carlos e participação surpresa de Luísa Sonza. A cantora também irá subir ao palco neste sábado.

O Réveillon de Fortaleza segue até o domingo (31). No último dia do evento, Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes, Wesley Safadão e Alok irão se apresentar na Praia de Iracema.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, Wesley Safadão será o responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon de Fortaleza. A apresentação do cantor no aterro da Praia de Iracema será sucedida por uma queima de fogos de artifício sem estampidos.

Em seguida, o DJ Alok irá subir no palco e fará um espetáculo no céu com cerca de 200 drones.