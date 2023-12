Bell Marques revela que irá gravar DVD com cantores de forró do Ceará em 2024

Uma das grandes atrações da segunda noite do Réveillon de Fortaleza 2024, no Aterro da Praia de Iracema, o cantor Bell Marques conversou com o Diário do Nordeste sobre os planos para 2024, que incluem um DVD de forró, com a participação de artistas do Estado, para comemorar os dez anos de carreira solo.

Bell disse ter ficado feliz com o convite de cantar no fim do ano na capital cearense. “É um dos mais importantes réveillons do Brasil”, reconheceu.

“Tenho um carinho muito grande pelo Ceará, foi muito bom participar aqui porque tive a oportunidade de mostrar a minha música até para pessoas que não conhecem ela, porque aqui tem mais de um milhão de pessoas nas ruas”, disse.

Planos para 2024

Para o ano em que comemora dez anos de carreira solo, o cantor disse que prepara projetos especiais e o primeiro envolve a gravação de um DVD em Salvador com artistas cearenses.

“Em 2024 eu faço 10 anos de carreira solo, então, o primeiro projeto que nasce é um DVD de forró que vai ser gravado em janeiro, já é o Bell 10 fazendo esse projeto. Vou convidar vários artistas do Brasil inteiro, inclusive forrozeiros do Nordeste, daqui do Ceará”, revelou o cantor.

Com informações do repórter João Lima Neto