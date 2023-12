Wesley Safadão comandará a virada do Réveillon de Fortaleza, que terá queima de fogos sem estampidos

Wesley Safadão será o responsável, no próximo domingo (31), por comandar a contagem regressiva do Réveillon de Fortaleza. A apresentação do cantor no aterro da Praia de Iracema será sucedida por uma queima de fogos de artifício sem estampidos. Depois desse momento, quem liderará o palco é o DJ Alok, que fará um espetáculo no céu com cerca de 200 drones. As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira (26) por representantes da Prefeitura da Capital.

Em coletiva para a imprensa, o Executivo municipal também divulgou o plano operacional previsto para os três dias de festa, que, neste ano, recebeu reforço em praticamente todas as áreas, com destaque para Saúde, Transporte, Segurança, Acessibilidade, Limpeza Urbana e Sustentabilidade.

Além disso, de acordo com o secretário municipal de Governo, Renato Lima, serão feitos esforços direcionados a públicos específicos, como, por exemplo, na sexta-feira (29), no show do cantor Roberto Carlos, para garantir o conforto e a acessibilidade de pessoas idosas, e em todos os dias, para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes. "O prefeito [José Sarto] nos recomendou que fizéssemos a melhor estrutura", afirmou o gestor.

Outra novidade é que a tarifa social no transporte público será liberada tanto no domingo (31) como na segunda-feira (1º). O presidente interino da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Raimundo Rodrigues, informou ainda que serão ofertados ônibus extras nos sete terminais de integração para garantir o deslocamento do público. De acordo com ele, serão 50 veículos reserva na sexta-feira, 50 no sábado (30) e 80 no domingo. As chamadas "linhas especiais", que fazem o trajeto específico dos terminais para o local do evento, começarão a funcionar a partir de 18 horas.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disponibilizará mais de 200 agentes e operadores de tráfego por dia para garantir, especialmente, o controle de bloqueios viários. Moradores do entorno deverão comprovar residência para acessar suas casas e câmeras de videomonitoramento auxiliarão a fiscalização.

Segurança

Agentes estaduais da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estarão presentes em todo o perímetro do evento para garantir a segurança da população na região, especialmente entre o Poço da Draga e o Porto do Mucuripe — com reforço em ambiente aquático. Além desses órgãos, haverá a presença da Guarda Municipal de Fortaleza, da Defesa Civil e da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Saúde e acessibilidade

Com apoio de 200 profissionais da saúde, serão instalados quatro postos médicos avançados ao longo da Beira Mar, que funcionarão como "mini hospitais", segundo a Prefeitura. Também serão disponibilizadas oito ambulâncias, sendo quatro de atendimento básico e quatro de suporte avançado.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor e da Praia do Futuro, além do Instituto Dr. José Frota (IJF) e de outros equipamentos da assistência municipal, também estarão de prontidão para atendimento médico, se necessário.

Presente à coletiva para a imprensa, o coordenador municipal especial de Pessoa com Deficiência, Emerson Damasceno, também garantiu que o espaço do evento será totalmente acessível e reforçou que a queima de fogos será sem estampidos, para preservar, especialmente, quem tem hipersensibilidade auditiva.

Limpeza Urbana e Sustentabilidade

De responsabilidade da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a limpeza urbana da região para o Réveillon será feita em seis dias, a partir desta quarta-feira (27), com lavagens e trabalhos reforçados no aterro, no aterrinho e ao longo da avenida Beira Mar. Também estarão disponíveis equipes responsáveis pela iluminação pública.

Além disso, 30 garis farão a limpeza do local antes do evento e outros 50 garantirão a execução do serviço após os shows.

A Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) tem a meta de arrecadar, este ano, 10 milhões de toneladas de resíduos — foram oito toneladas ano passado — para reciclagem. Os números serão apresentados em tempo real para o público dos espetáculos.